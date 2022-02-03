الأهلي المصري يختبر جاهزية حسام حسن للمشاركة في لقاء مونتيري بمونديال الأندية

المصدر: وام

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يختتم مساء غد " الجمعة " فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري تدريباته استعدادا لمواجهة فريق مونتيري في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" يوم السبت المقبل وذلك بمران على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وسيسمح الجهاز الفني بفتح المران للإعلام لمدة 15 دقيقة.. فيما تدرب الفريق اليوم " الخميس " خلف أسوار مغلقة على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

و قرر الجهاز الفني للأهلي غلق مران الفريق اليوم ليقتصر على اللاعبين دون حضور إعلامي حسب اللوائح المنظمة للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق " أف سي مونتيري" المكسيكي بطل الكونكاكاف في المباراة المقررة السبت ضمن الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية.

و يقود تدريبات الفريق سامي قمصان المدرب العام، في ظل غياب المدير الفني بيتسو موسيماني الذي يقضي فترة حجر نتيجة إصابته بعدوي فيروس كورونا.

على صعيد متصل يخضع حسام حسن، مهاجم الفريق لفحص طبي أخير، قبل مران الفريق المحدد له مساء غد الجمعة لتحديد إمكانية المشاركة في مباراة مونتيري ويأمل الجهاز في تعافي اللاعب وجاهزيته للقاء ليعوض غياب المهاجم الأساسي محمد شريف المتواجد مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا.

و قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن استجابة حسام حسن للبرنامج التأهيلي جيدة ويخضع لجلسات تقوية لعضلات السمانة.. وأوضح أن اللاعب يخضع لفحص طبي أخير لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة السبت المقبل والمشاركة في المران الجماعي كاملا بداية من غد الجمعة.

و يعاني حسام حسن من شد في عضلة السمانة، ويؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

من جانبه، أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، أن الفريق تأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي عن جدارة واستحقاق بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

و قال إن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين للظهور بشكل مميز والمنافسة من أجل تحقيق إنجاز جديد على الرغم من الظروف التي يعيشها الفريق.

و أشار يانكون إلى أن العمل وسط ضغوط شديدة أصبح أمرا معتادا، في ظل مكانة الأهلي وأن تلك هي طبيعة كرة القدم بشكل عام، وأن الأهلي اعتاد على العمل وسط صعوبات وغيابات مؤثرة، وحقق الكثير من النجاحات في ظل هذه الظروف.

و أضاف: " نتعامل مع الأمر الواقع.. أفريقيا كلها تعرف قيمة ومكانة الشناوي لكننا اعتدنا على مواجهة الصعاب، ولدينا علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأنا أثق بهم كثيرا، وظهروا بشكل مميز عندما شاركوا في المباريات".

وأكد أن مواجهة مونتيري لن تكون سهلة، في ظل قوة الكرة في أميركا والمكسيك تحديدا، لكن الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد.

فيما أعرب بدر بانون، مدافع الفريق، عن سعادته بالتواجد في معسكر الفريق بالإمارات ضمن الاستعدادات لكأس العالم للأندية.. وقال: " الإصابة قضاء وقدر لكني بصحة جيدة، وأود أن أطمئن جماهير الأهلي أني في حالة جيدة الآن والحمد لله".

وأضاف مدافع الفريق: " كنت حريصا على التواجد في كأس العالم للأندية مع زملائي لدعمهم كوني واحدا منهم، وأتمنى لهم التوفيق في رحلة كأس العالم للأندية".

وقال بانون إن الأهلي يخوض منافسات قوية للغاية بداية من مباراة مونتيري وأتمنى التوفيق لزملائي في مشوار البطولة لتحقيق إنجاز أفضل من العام الماضي".

وعبر عن شكره لجمهور الأهلي في كل مكان على دعمه الكبير ومؤازرته له منذ إصابته وأكد أنه بخير إن شاء الله وسيعود تدريجيا بعد كأس العالم للأندية عقب انتهاء مدة الراحة المحددة.

على صعيد متصل استقبل المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق في الإمارات، وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، في مقر إقامة البعثة بأبو ظبي بحضور الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وحنان الزيني، مدير اللوائح.

و ناقش المهندس خالد مرتجي مع وفد "فيفا" و اللجنة المنظمة للبطولة الأمور التنسيقية للبعثة كافة والإجراءات التنظيمية لكأس العالم للأندية.

وسجل مرتجي خلال اجتماعه مع وفد "فيفا" تحفظ ناديه على غياب التنسيق بين مواعيد بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية، وهو ما تسبب في عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.

و أكد مرتجي أنه كان يتمنى أن يكون للاتحاد الدولي لكرة القدم الدور الأبرز في التنسيق بين مواعيد البطولتين، خاصة أن هناك عددا كبيرا من لاعبي الأهلي يشاركون في صفوف المنتخب الوطني المصري ومستمرون في دعم منتخب بلادهم حتى نهاية مشواره في كأس الأمم الأفريقية، وأنه كان الأجدر من «فيفا» ترحيل موعد كأس العالم للأندية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

و في ختام الاجتماع وجه المهندس خالد مرتجي الشكر لوفد "فيفا" واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية على اهتمامهم ببعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات وحرصهم على التواصل معها بشكل دائم منذ وصولها إلى أبوظبي.

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