اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تجري تحديثاً على الإجراءات الاحترازية

المصدر: وام

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أجرت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديثاً جديداً على الإجراءات الاحترازية لدخول مباريات البطولة، حيث يشترط على الجماهير المرور عبر التطبيق الأخضر للحصن وإثبات الحصول علي لقاح مضاد، ومعتمد ضد فيروس كورونا مع تقديم مسحة طبية إزاء عدوي فيروس كورونا صالحة لمدة 96 ساعة.

بينما فرض البروتوكول الجديد على الأطفال دون سن 12 عاماً تقديم فحص ومسحة طبية إزاء الفيروس، حيث ترغب اللجنة المنظمة أولوية خاصة بإجراءات السلامة حرصاً على توفير أفضل تجربة ممكنة لجميع الأطراف المعنية بالبطولة.

وتلتزم البطولة بإجراءات صارمة للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

ووجهت اللجنة المنظمة المشجعين بالوصول إلى المكان مبكراً، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال عمليات التفتيش الأمني واتخاذ تدابير الصحة والسلامة الضرورية عند مداخل الملعب، مع التزام الجميع بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 أندية، هي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، والهلال السعودي ممثل القارة الآسيوية وبطل دوري الأبطال، ونظيره بأفريقيا الأهلي المصري، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل أميركا اللاتينية، وبيراي التاهيتي ممثل أوقيانوسيا.

وتنطلق البطولة اليوم بالمباراة الافتتاحية التي تجمع الجزيرة مع بيراي، وتستكمل يوم السبت بمواجهة تجمع الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي.

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