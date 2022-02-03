الأهلي يحتاط بـ «الترجيحية» للقاء مونتيري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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خصص الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، فقرة من التدريب على ركلات الجزاء، تحسباً للجوء إليها في مواجهة مونتيري المكسيكي، بافتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، كما خاض اللاعبون جانباً من التدريبات البدنية، في بداية المران الجماعي الأول، الذي أقيم على ملعب الكريكيت بأبوظبي، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق بعد إصابة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا.

وقبل المران عقد الجهاز الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 30 دقيقة في فندق الإقامة بأبوظبي، حيث شرح الجهاز الفني عدداً من الجوانب الفنية، وعرض فيديوهات لفريق مونتيري المكسيكي، وطالب الجهاز الفني اللاعبين باستغلال التواجد الجماهيري المتوقع خلف الفريق والتحصن بهم لتقديم عروض قوية تسعدهم وتجعلهم يفخرون بهم.

من ناحية أخرى، وافق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على تلبية رغبة بدر بانون، مدافع الفريق بالتواجد في معسكر الفريق بالإمارات، استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم في أبوظبي، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وحرص بدر بانون مدافع الفريق الذي يخضع لبرنامج علاجي على استئذان مدير الكرة للالتحاق بمعسكر الفريق في الإمارات لمؤازرة زملائه بداية من المباراة الأولى أمام فريق مونتيري المكسيكي. ووصل بانون أمس إلى فندق إقامة الفريق في أبوظبي، تمهيداً للانتظام في فعاليات معسكر الأهلي.

من جانبه أكد عبدالحفيظ، ثقته في لاعبي الفريق بتقديم أداء وعروض مميزة تليق باسم الأهلي في كأس العالم للأندية، وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق أمام تحدٍ كبير في لقاء مونتيري بطل المكسيك مع بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية بالإمارات.

وأضاف عبدالحفيظ «اسم النادي الأهلي كبير، وعلى الرغم من صعوبة الظروف التي نخوض بها البطولة هذا العام إلا أن هذه الظروف تعد تحديًا مهمًا يجب أن نتجاوزه ونقدم ما يليق بالنادي وجماهيره». وقال «نلعب في بلدنا الثاني الإمارات، وجمهور الأهلي هنا كبير من المصريين والإماراتيين، وهذا يمثل عنصراً مهماً للاعبينا في البطولة.

وأشار إلى أن مونتيري، فريق جيد وقال: «بدأنا متابعته بشكل جدي منذ فترة، ونسعى لتقديم عرض قوي أمامه وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار، ولدينا الطموح لتجاوز إنجازاتنا السابقة رغم الظروف المحيطة بكثرة الإصابات وغياب الدوليين، متمنياً التوفيق لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية».

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