حسين سهيل: لاعبو الجزيرة يدركون حجم المسؤولية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد حسين سهيل مدير الجزيرة أن فريقه عازم على تقديم مستوى مشرّف في بطولة كأس العالم للأندية، ذاكراً أن لاعبيه يدركون حجم المسؤولية وأنهم يمثلون الوطن في العرس العالمي، وقال سهيل إن الإعداد للقاء بيراي سار وفق الجدول الزمني والبرنامج الفني المحدد سابقاً، وأضاف: أدينا عدداً من التدريبات عقب الفراغ من المباريات التنافسية، ووصلنا مرحلة جيدة من الجاهزية البدنية، ونأمل أن يوفق اللاعبون في تقديم مباراة جيدة وتخطي عقبة الفريق التاهيتي.

وقال سهيل إن تواجد 6 عناصر أساسية من الفريق مع المنتخب في الفترة الماضية، وقصر الفترة الزمنية لانضمامهم إلى الفريق عقب الفراغ من مباراة إيران أول من أمس لن يكون سبباً في ظهور سلبي، وأضاف: صحيح أن وضع اللاعبين الدوليين معقد على المستوى البدني، لكن الحماس الذي يتمتعون به لتمثيل الوطن ورغبتهم في تقديم أفضل المستويات مع الخبرة التي يتمتعون بها كلها أشياء ستجعلهم يتجاوزون كل الصعوبات من أجل كامل الجاهزية وتقديم مستوى جيد والمساهمة مع بقية أفراد الفريق في الخروج بالفوز ونيل بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من المنافسة.

وأشار مدير الجزيرة إلى أن حصول «فخر أبوظبي» على المركز الرابع في مشاركته الأولى السابقة لا يشكل ضغطاً على اللاعبين، ذاكراً أنهم يفكرون دائماً في المباراة المقبلة التي سيلعبونها ولا ينشغلون بأي شي آخر، وأضاف: حالياً تركيزنا على مباراة بيراي والجهاز الفني يبذل كل جهده مع اللاعبين والكل يركز فقط على كيفية الفوز والظهور الجيد في البطولة.

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