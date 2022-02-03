10 أندية أحرزت اللقب في 17 نسخة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت 10 أندية لقب بطولة كأس العالم للأندية خلال 17 نسخة ماضية، ويعتبر ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجاً باللقب، والذي فاز به 4 مرات من 17 بطولة، يليه برشلونة بعدد 3 بطولات، وكورنثيانز البرازيلي لقبين، كما فاز بايرن ميونيخ الألماني باللقب مرتين، وفاز باللقب مرة واحدة أندية: ليفربول الإنجليزي، إنترناسيونال البرازيلي، ساوباولو البرازيلي، أيه اس ميلان الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتر ميلان الإيطالي.

وبالنظر إلى قائمة الفرق السبعة المشاركة في النسخة الجديدة يلاحظ أنها لا تشمل أي فريق سبق له الفوز بالبطولة، ما يؤكد أن مونديال الأندية سيكون على موعد مع بطل جديد، وبالتالي يزيد عدد الفرق التي فازت بالبطولة والتي بلغ عددها 10 أندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز