راشد بن حميد يعلن جاهزية ملاعب أبوظبي لانطلاقة المونديال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اطّلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، خلال زيارته التفقدية، أمس، على ملاعب البطولة المستضيفة للحدث العالمي المرموق الذي ينطلق اليوم وحتى الـ 12 الجاري، وبدأت الجولة الاستطلاعية من استاد آل نهيان رافقه خلالها، عارف حمد العواني نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العضو المنتدب، ومحمد عبد الله هزام الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة بحضور أعضاء اللجنة العليا للبطولة طلال الهاشمي، سهيل العريفي، وأحمد القبيسي، حيث اطلع رئيس اللجنة العليا على كل الإمكانيات واطمأن على سير الاستعدادات لاستضافة أبوظبي للنسخة الخامسة من مونديال الأندية.

واستمع الشيخ راشد بن حميد، من عبد الله سالم عضو مجلس الإدارة بنادي الوحدة، إلى شرح حول استعدادات النادي لاستقبال 4 من مباريات البطولة، فيما قدم خلف سالم مدير إدارة المنشآت والتراخيص في مجلس أبوظبي الرياضي تصوراً تفصيلياً حول آخر الاستعدادات والتجهيزات بالنادي لاستضافة مباريات المونديال، خصوصاً وأن الجزيرة والهلال يخوضان المباريات على ملعب محمد بن زايد.

سعادة

وأبدى الشيخ راشد بن حميد سعادته بالجولة التفقدية وزيارة ملعبي آل نهيان ومحمد بن زايد، وقال: اللجنة قامت بدور كبير في التحضيرات لاستضافة الإمارات وأبوظبي للنسخة الخامسة من البطولة الكبرى، والتحضيرات تسير على قدم وساق حتى وصلنا إلى المستوى المطلوب من الاتحاد الدولي والمتطلبات التحضيرية المحددة لاستضافة حدث بهذا القدر.

وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، يواجه العالم اليوم التحديات بخصوص جائحة كورونا، ولكن لدينا في الإمارات البروتوكول الأنسب لدخول اللاعبين والمشاركين والجماهير بشكل سلس عبر فحوصات مسبقة وبوابات وفحوصات داخل الملاعب، واللجنة المنظمة وبالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توفير الأجواء المناسبة.

استضافة

كما أكد الشيخ راشد بن حميد، على تميز العلاقات الإماراتية مع الشركاء وتحديداً الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقال: الإمارات أثبتت قدرتها على استضافة البطولات الكبرى في السنوات الماضية، وتحديداً كأس العالم، ومجلس أبوظبي الرياضي قام بدور كبير في حسن تنظيم النسخ السابقة وهذه النسخة ستكون على مستوى عالٍ بشكل يفوق تطلعات وتوقعات اللجان المنظمة والاتحاد الدولي.

وقال رئيس اتحاد الكرة: فخورون بمشاركة 3 فرق عربية تتمتع جميعها بجماهيرية كبيرة، وهذا ما يضاعف المسؤولية مع زيادة الحضور الجماهيري، وحقيقة هذه الأندية مفخرة للعرب، فالأهلي المصري بطل أفريقيا عن جدارة وكذلك الهلال في آسيا، كما أن الجزيرة قدم مستويات طيبة في الدوري والمشاركات الخارجية.

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