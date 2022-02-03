الجزيرة وبيراي يفتتحان مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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للمرة الخامسة، تحتضن أبوظبي العالم، عندما تقص مساء اليوم شريط بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، بمباراة الجزيرة وبيراي بطل تاهيتي، حيث تسجل العاصمة بصمة جديدة تظهر في سماء الدولة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص بعد نسخ أعوام 2009، 2010، 2017، 2018، وهو ما يعيد عاصمة الرياضة العالمية إلى مشهد الإبداع للحدث الذي اختارها قبل أن تختاره هي، ليزداد شرفاً وبريقاً وتوهجاً مثلما حدث من قبل.

ولن يكون جديداً على أبوظبي أن يأتي العالم إليها، فهي درة الأحداث بما تقدمه خلال الفعاليات والبطولات الكبرى التي تقام على أرضها.

وتأتي هذه النسخة من مونديال العالم للأندية لكرة القدم، لتكون واحدة من أهم الفعاليات التي تستضيفها أبوظبي، بعد أربع نسخ رائعة في الماضي حققت نجاحات منقطعة النظير. ورغم ظروف جائحة كورونا الممتدة، إلا أن عاصمة الإمارات أعدت العدة للتعامل مع الحدث وفق أعلى معايير الحيطة والحذر، باعتبارها أفضل مدن العالم في التعامل مع الفيروس منذ ظهوره، حيث تلتزم البطولة بإجراءات صارمة للوقاية من «كوفيد 19»، بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

بداية

ويتواجه الجزيرة صاحب الأرض، وإيه أس بيراي بطل تاهيتي عند الثامنة والنصف مساء اليوم في لقاء الافتتاح على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد، الذي يتابعه الهلال السعودي باهتمام في انتظار مقابلة الفائز من الفريقين خلال المرحلة الثانية من المنافسة، فيما تقام بعد غدٍ مواجهة قوية تجمع الأهلي القاهري ومونتيري المكسيكي.

وتعتبر مشاركة الجزيرة في النسخة الحالية من مونديال الأندية والتي وصل إليها كونه حامل لقب بطولة الدوري الإماراتي، الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في ديسمبر عام 2017، والتي حصل فيها على المركز الرابع، بعد أن تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المرحلة الأولى بهدف، ثم نجح في تخطي عقبة اوراوا ريد ديناموندز الياباني بطل آسيا حينها بهدف أيضاً، ليتأهل لمواجهة ريال مدريد في مرحلة نصف النهائي ولكنه خسر 1-2، ليلتقي باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المراكز والتي خسرها 1-4 ليحتل الترتيب الرابع.

خبرة

ويسعى الجزيرة الذي يقوده الهولندي مارسيل كايزر إلى تحقيق الإنجاز بالتقدم نحوالنهائي، في وجود مجموعة من لاعبيه أصحاب الموهبة العالية، خصوصاً بعد الخبرة التي اكتسبها عدد من نجومه بالمشاركة في البطولة السابقة، ولا تبدو مهمة «فخر أبوظبي» صعبة في تخطي عقبة البداية حيث ينال الأفضلية فنياً على ضيفه بيراي الهاييتي الذي يشارك للمرة الأولى في مونديال الأندية بعد إن وقع عليه اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمشاركة بديلاً لإوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي أعلن انسحابه قبل شهر من موعد انطلاق البطولة، ليتم اختيار بيراي ممثلاً لقارة أوقيانوسيا.

ويلتقي في المرحلة الثانية من البطولة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، فيما ينتظر الهلال السعودي بطل قارة آسيا الفائز من مباراة الجزيرة وبيراي، وخلال مرحلة نصف النهائي، سيلعب تشيلسي الإنجليزي مع الفريق المتأهل من مباراة الفائز من مباراة الافتتاح مع الهلال، فيما يلعب بالميراس مع المتأهل من مواجهة الأهلي ومونتيري، ليلتقي الفائزان في مباراة النهائي ويلعب الخاسران على تحديد المركزين الثالث والرابع.

1500

يقف 1500 متطوع يمثلون 100 جنسية، من أبناء دولة الإمارات والمقيمين بها، على خدمة كل الضيوف المشاركين في كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن وقع عليهم الاختيار للعمل بشكل رسمي ضمن طاقم البطولة من بين 3000 متطوع سارعوا بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الحدث المهم، وقامت إدارة برنامج المتطوعين باختيار العدد المذكور وفق شروط محددة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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