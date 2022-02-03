النسخة 18 تشهد الظهور الخامس لأندية الإمارات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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تشهد النسخة 18 من مسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير، المشاركة الثانية للجزيرة ممثلاً للإمارات بصفته مستضيف البطولة بعد تتويجه بدوري أدنوك للمحترفين بالموسم السابق، وسيفتتح مشاركته في المسابقة بمواجهة ايه اس براي التاهيتي، في الجولة الأولى على ملعب استاد محمد بن زايد.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها فريق إماراتي بهذا المحفل العالمي الكبير بعد كل من شباب الأهلي، والوحدة، والعين، وكان الظهور الأول للأندية الإماراتية في المسابقة العالمية في النسخة السادسة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في 9 ديسمبر 2009 على ملعبي استاد محمد بن زايد ومدينة زايد الرياضية، حيث شارك فريق نادي شباب الأهلي باعتباره بطلاً لدوري الخليج العربي لكرة القدم، غير أن مشاركة ممثل الإمارات لم تدم سوى مباراة واحدة بالدور الأول من المسابقة عندما خسر أمام أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين.

2010

في 8 ديسمبر 2010 شارك فريق نادي الوحدة الإماراتي في النسخة السابعة من بطولة مونديال الأندية والتي استضافتها دولة الإمارات، باعتباره بطلاً لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وفي أول مباراة له بالدور الأول حقق الفوز على فريق جنوب هيكاري - بابوا نيو جيني بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود في 11 ديسمبر 2010 ويخسر أمام فريق نادي سيونغنام إف سي - كوريا الجنوبية 1-4 على ملعب مدينة زايد الرياضية، وخاض أصحاب السعادة مباراة تحديد المركز الخامس وخسر بركلات الترجيح 2-4 أمام فريق باتشوكا المكسيكي بعد أن انتهى زمن المباراة الرسمي والإضافي بالتعادل 2-2.

2017

كانت المشاركة الثالثة من نصيب الجزيرة في 6 ديسمبر 2017 باعتباره بطلاً للدوري الإماراتي، واستطاع فخر أبوظبي تمثيل الدولة كأروع ما يكون، عندما نجح في متابعة مشواره بجدارة واقتدار حتى بلغ الدور نصف النهائي، ففي أولى مبارياته بالدور الأول والتي أقيمت على استاد هزاع بن زايد نجح في تحقيق الفوز على فريق أوكلاند سيتي نيوزيلندا بهدف دون رد، وفي الدور الثاني فاز على فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف وتأهل إلى نصف النهائي.

حيث لعب الجزيرة مباراة تاريخية أمام ريال مدريد على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية وتقدم بالهدف الأول عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، ولكنه خسر في النهاية 1-2 بعدما سجل كريستيانو رونالدو، و غاريث بيل، هدفين للفريق الملكي الضيف.

ولعب الجزيرة على المركز الثالث أمام فريق باتشوكا المكسيكي حيث خسر أمامه بنتيجة (1-4) وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خلفان مبارك بملعب مدينة زايد الرياضية.

2018

في المشاركة الرابعة والتي استضافتها الإمارات 2018 استطاع العين أن يبهر العالم بظهور لافت وغير مسبوق على مستوى دول الخليج بعد وصوله للمباراة النهائية وخسارته أمام بطل العالم ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف، بعد أن قهر الزعيم أبطال ثلاث قارات بالفوز بركلات الترجيح على ويلنغتون النيوزلندي بالجولة الأولى وذلك بعد ريمونتادا تاريخية .

حيث قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة إلى تعادل 3-3، وواصل تفوقه في الدور الثاني بالفوز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بثلاثة نظيفة، وفي نصف النهائي قدم مباراة تاريخية أمام ريفر بليت الأرجنتيني وتعادل معه في الوقتين الرسمي والإضافي بهدفين لمثلهما قبل أن ينجح في تخطيه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ليتأهل للنهائي العالمي في ظهور تاريخي.

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