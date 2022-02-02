العواني: افتتاح مونديال الأندية بدون احتفالات

المصدر: البيان

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أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن افتتاح كأس العالم للأندية بأبوظبي غداً لن يشهد إقامة أي احتفالات على أرضية الملعب وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم حرصا على سلامة اللاعبين، مشيراً إلى أن الجهات المختصة وافقت على دخول الجماهير بنسبة 80% من سعة المدرجات في المباريات.

وقال العواني:" مطلوب إبراز فحص pcr -لمدة 96 ساعة وهذا يساعد الجمهور في متابعة أكثر من مباراة بفحص واحد، كما أن الأطفال دون سن الـ 12 عاما مسموح لهم بمتابعة المباريات مع إبراز فحص 48 ساعة فقط.

يذكر أن كأس العالم للأندية ستنطلق غداً بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة 7 أندية عالمية.

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