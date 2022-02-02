الهلال وبالميراس في أبوظبي غدا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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تصل في العاشرة والنصف من مساء الغد إلى العاصمة أبوظبي، على متن طائرة خاصة، بعثة الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، التي تقام بين 3 إلى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 أندية.

ويشارك الهلال السعودي في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة عام 2019 في قطر، حل خلالها في المركز الرابع بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية من مونتيري المكسيكي.

على الجانب الآخر تصل بعثة بالميراس البرازيلي إلى أبوظبي، صباح الغد، حيث يستعد الفريق لمواجهة الفائز من لقاء الأهلي المصري، ومونتيري المكسيكي.

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