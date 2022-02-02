رئيس الاتحاد الآسيوي يتمنى التوفيق للجزيرة والهلال في مونديال الأندية

المصدر: البيان الرياضي

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قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات غدٍ الخميس، أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن خالص أمنيات التوفيق لنادي الجزيرة الإماراتي المُضيف، وحامل لقب دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي، اللذان يمثلان قارة آسيا في البطولة العالمية للأندية التي تقام في الإمارات للمرة الخامسة.

ويبدأ الجزيرة الفائز بلقب الدوري الإماراتي موسم 2020–2021، لبطولة العالمية عندما يواجه ممثل قارة أوقيانوسيا نادي اي اس بيراي من تاهيتي، في الجولة الأولى، على ملعب استاد محمد بن زايد مساء غدٍ، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الهلال السعودي في الدور الثاني يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى لفرقنا الآسيوية، الجزيرة والهلال، كل التوفيق في مشوارهما في كأس العالم للأندية، كما يجب أن نتوجه بأطيب تمنياتنا إلى حكام المباريات، وكذلك إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية".

وأضاف: "يواصل عالم كرة القدم وضع ثقته في قارتنا العظيمة، ولم يتم تكليف أي اتحاد آخر بتنظيم نسخ من كأس العالم للأندية أكثر من الاتحاد الآسيوي وأعضائه، لذلك أنا واثق من أن الإمارات ستنظم بطولة استثنائية أخرى".

وأوضح: "تتمثل رؤيتنا في ضمان نجاح كرة القدم الآسيوية على المسرح العالمي، وأن تحظى فرقنا وحكامنا بالظهور على نطاق واسع بسجلاتهم الرائعة في كأس العالم للأندية، وأنا واثق من أنهم سوف يستمرون في جعلنا نشعر بالفخر في عام ينصب فيه التركيز بشدة على آسيا".

والجزيرة والهلال من بين قائمة طويلة من الأندية الآسيوية التي تألقت على الساحة العالمية، بعد أن حققت أفضل أداء لها في عامي 2017 و2019 على التوالي عندما احتل كلا الناديين المركز الرابع.

ومع ذلك، تتطلع أندية منطقة غرب آسيا إلى تجاوز أفضل أداء لآسيا على الإطلاق بميداليات الوصيف، والتي فاز بها كاشيما انتلرز الياباني والعين الإماراتي في نسختي 2016 و2018.

في غضون ذلك، تم تكليف أربعة حكام من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتحكيم في كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، وسينضم إلى الثنائي الأسترالي حكم الساحة كريس بيث والحكم المساعد أنطون شيتينين، اللذان تم تعيينهما لقيادة مباراة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بين البرازيل وإسبانيا، إلى جانب مواطنهما أشلي بيتشام، وكذلك حكم تقنية الفيديو المساعد عمار علي الجنيبي من الإمارات.

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