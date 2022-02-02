العين يعيد رحيمي بطائرة خاصة من الكاميرون

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجأ نادي العين لاعبه المغربي سفيان رحيمي بإرسال طائرة خاصة لإعادته من الكاميرون بعد نهاية مشوار "أسود الأطلس" في بطولة أمم أفريقيا على يد المنتخب المصري الذي فاز عليه في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقام الزعيم بإرسال هذه الطائرة من أجل تسهيل عودة رحيمي في ظروف مريحة وتسريع التحاقه بتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة خورفكان ضمن منافسات الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين السبت المقبل.

وكشفت صحيفة "البطولة" المغربية عن مرافقة 3 لاعبين لسفيان رحيمي في الرحلة الخاصة، هم أشرف بنشرقي لاعب الزمالك المصري، وبدر بنون لاعب الأهلي المصري وفيصل فجر لاعب سيفاس سبور التركي.

وحرصت بعض الأندية الأوروبية الكبرى على إعادة لاعبيها على متن طائرات خاصة عقب نهاية مشوارهم في البطولة الافريقية مثل المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز