أبوظبي .. رقم قياسي في تاريخ مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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سجلت العاصمة أبوظبي اسمها في سجلات بطولة كأس العالم للأندية عبر النسخ الأربع الماضية التي استضافتها محققة أرقاماً قياسية في تاريخ البطولة التي انطلقت بشكلها الحالي في عام 2000.

وتحمل أبوظبي رقماً قياسياً بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ البطولة في النسخة الأخيرة التي أقيمت على أرض الإمارات عام 2018، إذ شهدت تلك النسخة تسجيل 33 هدفاً بمتوسط معدل تهديف بلغ 4.1 هدف في المباراة الواحدة.

وحطمت نسخة 2018 في أبوظبي الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 هدف في المباراة، الذي تقاسمته نسختا المغرب عام 2013 واليابان عام 2016.

ولم يكن معدل الأهداف هو الأبرز في تلك النسخة، ولكن مشاركة العين التي شكلت كبرى المفاجآت بعدما أصبح "الزعيم" أول فريق إماراتي يتأهل للنهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي، وثاني فريق آسيوي أيضاً يصل للمباراة النهائية، عندما نجح في تخطي ويلينغتون النيوزيلندي في الدور الأول، ثم الترجي التونسي بطل أفريقيا بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، قبل أن يفجر كبرى المفاجآت ويطيح ببطل أمريكا الجنوبية، ريفر بليت الأرجنتيني من نصف النهائي، بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2، ليخسر في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1-4 ويتوج "الملكي" باللقب الثالث على التوالي والرابع في تاريخه كأكثر الأندية حصولاً على اللقب.

وتعد أبوظبي ثاني أكثر المدن استضافة لكأس العالم للأندية بعد يوكوهاما اليابانية، إذ كانت أول مدينة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط التي تحتضن الحدث العالمي، وحققت نجاحات منقطعة النظير خلال النسخ الأربع الماضية أعوام 2009 و2010 و2017 و2018، مما عكس ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في إسناد تنظيم النسخة الحالية للعاصمة الإماراتية.

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