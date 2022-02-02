رئيس الاتحاد الآسيوي يصل أبوظبي لحضور افتتاح مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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استقبلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدى وصوله إلى أبوظبي اليوم الأربعاء، وذلك لحضور افتتاح منافسات البطولة العالمية التي تنطلق يوم غد بلقاء الجزيرة ممثل الإمارات وإيه إس بيراي التاهيتي ممثل قارة أوقيوناسيا، وذلك في ستاد محمد بن زايد بتمام الساعة 8:30 مساء.

وكان في استقباله بمطار البطين عارف العواني نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العضو المنتدب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، المتحدث الرسمي للجنة، ورحبت اللجنة المنظمة بوصول رئيس الاتحاد الاسيوي متمنين له طيب الإقامة في العاصمة أبوظبي.

وتجمع البطولة نخبة وأبطال القارات في العالم: نادي تشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، ونادي بالميراس البرازيلي (ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)، نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم)، بطل أفريقيا الأهلي المصري وحامل لقب دوري أبطال آسيا نادي الهلال السعودي وممثل قارة أوقيانوسيا بيراي التاهيتي وممثلة الإمارات نادي الجزيرة.

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