علي مبخوت يعود لتدريبات الجزيرة ويدخل خيارات كايزر

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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عاد علي مبخوت مهاجم الجزيرة إلى تدريبات فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن المشاركة مع زملائه اللاعبين، ليصبح من ضمن خيارات مارسيل كايزر المدير الفني في مباراة الغد أمام بيراي التاهيتي في إفتتاح كأس العالم للأندية.

وشارك علي مبخوت في أول حصة تدريبية مساء أمس، وظهر بحالة بدنية جيدة ومعنويات عالية، ورغبة في مواصلة المشوار والظهور في مونديال الأندية، ويرجح أن يحتفظ كايزر بهداف الفريق على مقاعد البدلاء والدفع به في الشوط الثاني لتحضيره حال الفوز لمباراة الهلال في الدور الثاني من البطولة.

وبجانب مبخوت تأكدت مشاركة خليفة الحمادي متوسط الدفاع بعد شفائه التام من الإصابة التي تعرض لها قبل أيام قلائل لكنه خضع لعلاج مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، وسيكون الحمادي ضمن عناصر التشكيل الإساسي في مواجهة الغد، ما يعد خبرا سارا لجماهير الجزيرة قبل إنطلاق مباريات مونديال الأندية.

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