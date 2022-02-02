"فيفا" يمنح الأهلي المصري ميدالية وشهادة ويطلب قميصه بتوقيع اللاعبين

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أهدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعثة فريق الأهلي المصري في أبوظبي شهادة تقدير وميدالية شرفية، سلمها وفد اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية للبعثة التي يرأسها خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وذلك بمناسبة مشاركة الفريق للمرة السابعة في تاريخه بكأس العالم للأندية.

وطلب وفد "فيفا" من بعثة الأهلي الحصول على قميص الفريق موقعاً من اللاعبين لوضعه في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم، احتفاءً بالنادي الأهلي وتاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية.

وقام اللاعبون بالتوقيع على القميص الخاص بالنادي ومنحه لوفد "فيفا" الذي تواجد بمقر إقامة بعثة الفريق في أبو ظبي.

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