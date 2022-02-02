الجزيرة.. أحلام كبيرة في مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يدخل الجزيرة بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 بتاريخ حافل وأحلام كبيرة في الذهاب بعيداً بلوغاً للمباراة النهائية في البطولة التي يبدأ مشوارها بمواجهة إيه إس بيراي بطل تاهيتي في لقاء الافتتاح مساء الخميس على أن يواجه الفائز الهلال السعودي بطل آسيا في الدور الثاني، وهو أحد خيارات العرب من 3 أندية تشارك في البطولة.

ويسعى الجزيرة الملقب بـ«فخر أبوظبي» لكتابة التاريخ، في مشاركته الثانية بالعرس المونديالي عقب ظهوره الأول في ديسمبر 2017، والذي كان مشرّفاً ببلوغه نصف النهائي الذي خسر فيه أمام ريال مدريد بطل أوروبا 1-2، لينال المركز الرابع عقب خسارته أمام باتشيكو المكسيكي 1-4، وتأتي مشاركة الجزيرة في النسخة 18 الحالية بعد فوزه بلقب الدوري في الموسم الماضي وباعتباره مضيف البطولة.

ويقود الجزيرة المدرب الهولندي مارسيل كايزر ويضم الفريق مجموعة كبيرة من العناصر المتميزة مع وجود 7 لاعبين منه مع المنتخب الوطني الأول، إضافة إلى 4 لاعبين أجانب بقيادة الصربي ميلوس كوسانوفيتش، الجنوب أفريقي ثولاني سيرور، المالي عبد الله ديابي، البرازيلي جواو فيكتور.

تأسس نادي الجزيرة ومقره مدينة أبوظبي عام 1974، نتيجة إندماج ناديي الخالدية ونادي البطين، ليتم اختيار الاسم الموحد «الجزيرة» والذي التف حوله العديد من المحبين منذ نشأة الميلاد وحتى اليوم.

ويمتلك الجزيرة واحداً من أفضل وأفخم الاستادات في العالم، استاد محمد بن زايد آل نهيان، ويسع الاستاد الذي يطلق عليه ملعب «الانتصارات» حوالي 38 ألف متفرج ليكون في المركز الثاني من حيث السعة الجماهيرية على مستوى الدولة بعد استاد مدينة زايد الرياضية.

وخلال مسيرته حقق النادي 10 ألقاب، كأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات أعوام 2011، 2012، 2016، ولقب بطولة الدوري 3 مرات أيضاً أعوام 2011، 2017، 2021، كما أحرز بطولة كأس الاتحاد الإماراتي عام 2006، وكأس الخليج العربي 2010 وحقق آخر ألقابه الشهر الماضي بالفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي، إضافة إلى تتويجه سابقاً بكأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، فيما يعتبر حصوله على المركز الرابع في مونديال الأندية أحد أهم الإنجازات العالمية التي رفعت من أسهم النادي وحققت له شهرة واسعة.

ودافع عن شعار الجزيرة العديد من النجوم العالميين، أبرزهم رئيس ليبيريا حالياً جورج ويا الذي لعب لأشهر الأندية وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم، وفيليب كوكو كابتن المنتخب الهولندي وغيرهما من الأسماء البارزة عالمياً، إضافة إلى العديد من العناصر الوطنية التي تألقت معه، وقدمها النادي للدفاع عن المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها، مروراً بالجيل الحالي الذي يعتبر الأكثر تواجداً في «الأبيض»، كما ظل يمتاز النادي بأكاديمية كرة القدم التي قدمت لمختلف الأندية العديد من المواهب.

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