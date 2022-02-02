"فيفا" يختبر التحكيم الآلي في كأس العالم للأندية

المصدر: البيان

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بحثاً عن تقليص هامش الأخطاء المؤثرة في سير مبايات كرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي للعبة الأكثر شعبية في العالم "فيفا" عن عزمه اختبار تقنية التحكيم الآلي خلال مونديال الأندية المقرر انطلاقه في أبوظبي غداً الخميس.

وحسب موقع "فيفا" الرسمي فإنه تم إجراء اختبارات على تقنية "تتبع الأطراف" خلال منافسات كأس العرب التي أقيمت ديسمبر الماضي في قطر، وتبين دورها الكبير في توفير رؤى جيدة لطواقم التدريب والمشجعين، فضلاً عن دورها الحاسم في احتساب التسلل.

وأضاف "فيفا" أن التحكيم الآلي القائم على تقنية "تتبع الأطراف" يأتي بالتماشي مع هدف فيفا لتسخير التكنولوجيا لتلبية احتياجات كرة القدم الحديثة على النحو المقرر وفقاً لرؤية 2020-2023، بما يؤثر بشكل إيجابي في اللعبة.

من جانبه، قال يوهانس هولز مولر، مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في "فيفا": "نؤمن بقوة بأن الوصول إلى مصدر البيانات الجديد هذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على اللعبة من خلال تحسين عمليات صنع القرار وزيادة الحياد"، حسب "روسيا اليوم".

وشدد هولز مولر على أن فيفا لا يزال في بداية رحلة تطوير هذه التقنية، ما يعني أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستخدام لتقييم قدراتها بهدف اعتمادها للاستخدام النهائي.

وتنطلق مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها أبوظبي، خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 أندية منها 3 عربية.

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