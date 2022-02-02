الهلال السعودي يستند على تاريخ مرصع بالألقاب بمونديال الأندية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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يُشارك نادي الهلال السعودي في النسخة 18 لبطولة أندية العالم في أبوظبي، بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، في ثاني مشاركة له بـ "مونديال الأندية"، ويتمتع النادي بتاريخ عريق نجح خلاله باستقطاب مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم، حيث استلم مهمة تدريبه في نهاية السبعينات لاعب الوسط البرازيلي السابق والمدرب ماريو زاجالو، بينما أمضى ريفيلينو، نجم كأس العالم 1970، ثلاثة أعوام كلاعب في النادي في الفترة ذاتها تقريباً، ويستند على إنجازات كبيرة نجح خلالها في اعتلاء عرش كرة القدم في القارة الآسيوية 4 مرات، فضلاً على كثير من الألقاب الخليجية والعربية والمحلية.



ويأتي الهلال السعودي إلى أبوظبي وهو مرصع بالألقاب، حيث حقق الفريق 64 لقباً خلال مشواره الممتد منذ 64 عاماً، كان آخرها آخرها الدوري المحلي، ثم دوري أبطال آسيا والسوبر المحلي، وحقق الهلال لقب الدوري السعودي 17 مرة، كأس ولي العهد 13 مرة، كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات، كأس الأمير فيصل بن فهد 7 مرات، كأس السوبر السعودي 3 مرات، وكأس المؤسس مرة واحدة.



وعلى الصعيد العربي حقق كأس الخليج للأندية مرتين، ودوري أبطال العرب مرتين، كأس الكؤوس العربية، كأس السوبر العربي، كما حقق 8 ألقاب قارية منها 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا ولقبين كأس الكؤوس الآسيوية ولقبين في السوبر الآسيوي.



صفقات جديدة



وتأتي مشاركته في النسخة الحالية بعد عامين فقط من مشاركته الأولى في نسخة 2019، ويبدأ مشواره الأحد المقبل بمواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي اللذان يقصان شريط الافتتاح يوم الخميس، وكان الهلال السعودي الأكثر نشاطاً والأبرز في سوق الانتقالات الشتوية، وكانت المفاجأة الكبرى تخليه عن مهاجمه الكبير، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بعد 4 مواسم توهج فيها وظل خلالها الهدّاف الأبرز مع الفريق وجاء التعويض المُباشر لغوميز بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، هدّاف الدوري السعودي، قادماً من صفوف فريق الشباب بصفقة لم تُعلن تفاصيلها المالية.



كما تعاقد "نادي القرن الآسيوي" مع لاعب الوسط المهاجم والجناح البرازيلي، ميشايل ديلجادو، ابن الـ25 عاماً مُنتقلاً من فريق فلامنغو مقابل 7.6 مليون يورو، ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى قيمة تسويقية بعد بيريرا وماريغا، وكان ديلجادو قد أنهى الموسم المحلي السابق في البرازيل هدافاً لفلامنجو برصيد 14 هدفاً في الدوري، كما أضاف الهلال إلى قائمته الظهير الأيسر عبدالرحمن العُبيد قادماً من صفوف مواطنه النصر بجانب لاعبيْن من اتحاد جدة، هما لاعب الوسط عبدالإله المالكي بمقابل بلغ 1.65 مليون يورو، وكذلك سعود عبدالحميد الذي أتي في إطار صفقة تبادلية.

واستقر البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال السعودي، على قائمة الفريق المشاركة في البطولة وكان لافتاً فيها أن متوسط أعمار اللاعبين في البطولة بلغ 22.93، وضمت القائمة من: عبد الله المعيوف ومحمد العويس وعبد الله الجدعاني وأحمد أل جبيع في حراسة المرمى، علي آل بلييهي، ومحمد جحفلي والكوري الجنوبي يانغ هيون سو وياسر الشهراني ومحمد البريك وعبد الرحمن العبيد، ومتعب المفرج وحمد اليامي، وسعود عبد الحميد لخط الدفاع، سلمان الفرج قائد الفريق ومصعب الجوير والبرازيلي ميشايل ديلغادو والبيروفي اندري كاريلو وسالم الدوسري، وعبد الله عطيف والكولومبي جوستافو كويلار، ومحمد كنو، وعبد الإله المالكي والبرازيلي ماثيوس بيريرا لخط الوسط، صالح الشهراني وعبد الله الحمدان وعبد الله رديف والمالي موسى ماريغا والوافد الجديد من فريق الشباب النيجيري أوديون ايجالو لخط الهجوم.



"رابع" من أول مشاركة



ظهر الهلال السعودي بشكل جيد في أول مشاركة له ببطولة أندية العالم في نسخة 2019، عندما حل في المركز الرابع معادلاً انجاز اتحاد جدة في نسخة 2005، ونجح الهلال في تلك المشاركة في تخطي الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف غوميز ثم قدم أداء مشرف للغاية في الدور نصف النهائي أمام فلامنجو، تقدم بالهدف الأول عن طريق سالم الدوسري، لينهي الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.



لكن في الشوط الثاني تراجع أداءه بشكل كبير بسبب العنصر البدني الذي أعطى للفريق البرازيلي الأفضلية ومكنه من تسجيل ثلاثة أهداف، قادته لنهائي البطولة، وخسر بعدها الهلال من نظيره مونتيري المكسيكي، بركلات الترجيح 3-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

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