«مونديال الأندية» في أحضان عاصمة الأمن والأمان غداً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يترقب العالم غداً انطلاق كأس العالم للأندية (الإمارات 2021) التي تقام في العاصمة أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير بمشاركة أبطال القارات.

وتحتضن أبوظبي البطولة العالمية للمرة الخامسة في تاريخها مما يؤكد على المكانة المرموقة التي وصلت لها العاصمة في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، والنجاحات التي حققتها في تنظيم الأربع نسخ السابقة التي أقيمت على أرض الدولة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

أبوظبي أكدت أنها عاصمة الأمن والأمان والمدينة صاحبة الإمكانيات الهائلة على المستويات كافة بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

وليس أدل على ذلك من احتلال أبوظبي صدارة المدن الأكثر أماناً في العالم لأعوام متتالية وفقاً لكبرى المؤسسات والجهات المتخصصة في هذا الشأن، آخر تصدر الإمارة قائمة المدن الأكثر أمناً في العالم خلال عام 2022 وللعام السادس على التوالي، ما يعكس حالة الأمن التي تنعم بها الدولة، إضافة إلى توافر المنشآت والبنى التحتية ووسائل المواصلات والفنادق ذات المستوى العالمي.

تنظيم

وتنطلق البطولة غداً بعد أن حصلت على حق التنظيم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي أسند للعاصمة استضافة البطولة عقب اعتذار اليابان بسبب جائحة كورونا. وانعكس حجم الثقة في أبوظبي والأمان المتوفر في العاصمة الإماراتية في حجم مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي تقام على ملعبي محمد بن زايد بنادي الجزيرة وآل نهيان بنادي الوحدة.

ووصلت ثلاثة أندية بالفعل إلى العاصمة أبوظبي هي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف وبيراي التاهيتي ممثل قارة أوقيانوسيا والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا على الترتيب خلال الأيام القليلة الماضية، وسط استقبال وحفاوة رائعة للفرق المشاركة، في انتظار وصول بقية الفرق وهي الهلال السعودي بطل آسيا وبالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا.

ويلتقي في المباراة الافتتاحية غداً في الثامنة والنصف على استاد محمد بن زايد، فريقا الجزيرة وبيراي التاهيتي في الدور الأول من البطولة، فيما يلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل باستاد آل نهيان.

تحضيرات

على جانب آخر، وصلت بعثة بطل أفريقيا إلى أبوظبي، مساء أول من أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، وسط تواجد عدد كبير من جماهير النادي بالإمارات في محيط المطار، لاستقبال بعثة الفريق، التي يترأسها المهندس خالد مرتجي، إذ حرصت جماهير القلعة الحمراء على استقبال اللاعبين بالهتافات والأغاني، وتحفيز الفريق على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة رغم الصعوبات التي يعاني منها الفريق بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين عن صفوفه في المونديال.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعباً الذين وصلوا مع الفريق إلى العاصمة الإماراتية. وهم: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

استقرار

من جانبه، استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال السعودي، على قائمة الفريق المبدئية التي ضمت 30 لاعباً، على أن يتم تصفيتهم إلى 23 قبل 48 ساعة من موعد المباراة الافتتاحية المقررة أمام الفائز من لقاء الجزيرة وبيراي التاهيتي، وتضم القائمة: عبد الله المعيوف ومحمد العويس وعبد الله الجدعاني وأحمد آل جبيع، علي البليهي، ومحمد جحفلي، وجانج هيون سو، وياسر الشهران، ومحمد البريك، وعبد الرحمن العبيد، ومتعب المفرح، وحمد اليامي، وسعود عبد الحمید، وسلمان الفرج.

ومصعب الجوير، وأندري كاريلو، وجوستافو كويلار، ومحمد كانو، وعبد الإله المالکی، وماتيوس بيريرا، وناصر الدوسري، ومحمد القحطاني، وميشايل ديلجادو، وسالم الدوسري، وعبد الله عطيف، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان، وموسی ماريجا، وأوديون إيجالو، وعبد الله رديف.

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