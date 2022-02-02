خليفة الحمادي: الجماهير سلاحنا الأقوى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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قال خليفة الحمادي متوسط دفاع الجزيرة إن دعم الجماهير يعتبر السلاح الأقوى لفريقه في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غداً في أبوظبي بلقاء «فخر أبوظبي»، مع إيه أس بيراي بطل تاهيتي، ذاكراً أن الدعم المعنوي يزيد من دوافع زملائه لتقديم الأفضل وتحقيق الفوز في مباراة الافتتاح، مشدداً على أهمية التدافع الجماهير والمساندة القوية.

وأكد الحمادي الذي أبعدته الإصابة أخيراً عن صفوف المنتخب، أنه يخضع لبرنامج تأهيلي بدني بشكل مكثف مع الطاقم الطبي في النادي، حتى يكون بكامل الجاهزية لمباراة الغد، ومن ضمن خيارات المدرب الهولندي مارسيل كايزر، مبيناً أيضاً أنه سيكون في جاهزية أفضل للعودة إلى المنتخب وإكمال مباريات التصفيات المقبلة.

وقال الحمادي: «حرمتني الإصابة في العضلة الخلفية من التواجد مع زملائي في المنتخب أخيراً، وهذا سبب لي الشعور بالإحباط، لكنني أركز حالياً على التعافي لأكون جاهزاً لخدمة المنتخب في الالتزامات الدولية المقبلة، وأيضاً لأمثل بلادي مع فريقي في كأس العالم للأندية، وسأسعى جاهداً لأكون لائقاً وأضع نفسي تحت تصرف المدرب وضمن عناصر التشكيلة في مباراة الغد.

جدية

وأشار مدافع الجزيرة إلى جدية زملائه في التدريبات ورغبتهم في الظهور المشرف خلال مونديال الأندية، وقال: جميع اللاعبين يستعدون بقوة تحت إشراف المدرب والجهاز الفني للمباراة الافتتاحية التي نتطلع خلالها لتحقيق الفوز، منافسنا بيراي التاهيتي سيدخل البطولة بطموح كبير ورغبة في تقديم مستوى قوي تحت أنظار العالم، وسنحترم هذه الطموحات لكننا سنقاتل بكل شراسة حتى نفوز ونتأهل على حسابه بدعم ومساندة مختلف الجماهير وليس محبي الجزيرة فقط لأن الفريق يمثل كرة القدم الإماراتية في المونديال.

وتحدث المدافع الشاب عن ذكرياته مع البطولة بعد أن ظهر في نسخة 2017 من قبل، وقال: اللعب في كأس العالم للأندية تجربة لا تتكرر كثيراً وهي بطولة خاصة لأنها تجمع نخبة الفرق من جميع أنحاء العالم، وتشهد تنافساً قوياً بين أبطال القارات للفوز بالكأس.

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