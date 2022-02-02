أبوظبي تجمع سيريرو وموسيماني بعد فراق

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

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تجمع البطولة بين الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو لاعب وسط الجزيرة بمواطنه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، بعد فراق سنوات، ويعتبر موسيماني من أكثر الشخصيات تأثيراً على مشوار سيريرو في الملاعب، بعد أن كان أول من اختاره للدفاع عن شعار منتخب جنوب أفريقيا عام 2011، وأشرف على تدريبه لعامين ظل موسيماني خلالهما مدرباً لـ«الأولاد» وساهم في تطوير قدراته بشكل كبير حتى ساعده في خوض أول تجربة احترافية مع اياكس أمستردام.

ويحتفظ سيريرو بالكثير من الذكريات الجيدة مع مدربه، ولا ينسى فضله في منحه الثقة وشرف الاختيار لمنتخب بلاده، بجانب الاهتمام به فنياً ودعمه معنوياً، وهذا ما جعل سيريرو سعيداً بتواجد موسيماني في أبوظبي حالياً، مرسلاً له رسالة ترحيب ومتمنياً له التوفيق في البطولة العالمية.

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