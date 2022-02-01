أهلي القرن.. على موعد مع رقم جديد في أبوظبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تشهد النسخة 18 لبطولة أندية العالم في أبوظبي مشاركة جديدة للأهلي المصري بطل «القرن الماضي» في أفريقيا وصاحب الأرقام المميزة على مستوى قارته، وستحمل نسخة أبوظبي 2022 رقماً قياسياً جديداً للأهلي عندما يلتقي فيها بمنافسه فريق مونتيري المكسيكي السبت المقبل، حيث سينفرد الأهلي بالرقم القياسي لعدد المباريات التي يخوضها أي فريق في البطولة على مدار تاريخها. ويقتسم الأهلي الرقم القياسي حالياً مع أوكلاند سيتي برصيد 15 مباراة لكل منهما، وسيمنح غياب أوكلاند عن هذه النسخة فريق الأهلي المصري فرصة للانفراد برقم قياسي مهم في تاريخ البطولة.

ويشارك «نادى القرن» في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه، ممثلاً عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخه، وشارك الأهلي ست مرات في مونديال الأندية في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، وخاض 15 مباراة خلال تلك المشاركات، وأبرز الإنجازات هو الفوز ببرونزية المونديال عامي 2006 و2020، إلى جانب تحقيق المركز الرابع عام 2012.

ويعزز الأهلي المصري رقمه القياسي كأكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في البطولة على مدار تاريخها، ولا يتفوق عليه عالمياً سوى أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي شارك في البطولة تسع مرات سابقة، ويعد الأهلي هو الممثل الأوحد لمصر في مونديال الأندية، إذ لم يسبق لأي فريق مصري آخر المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.

الأهلي ينافس نفسه

ويبدو واضحاً أن الأهلي أصبح كمن ينافس نفسه في بلده أو في القارة الأفريقية من واقع أرقامه وعدد البطولات التي حصل عليها على مر السنوات، فهو أكثر نادٍ تحقيقاً للألقاب في العالم، 142 بطولة «رسمية وغير رسمية» وثاني أكثر نادٍ تحقيقاً للألقاب القارية في العالم بعد ريال مدريد الإسباني 24 بطولة قارية، وصاحب الرقم القياسي على مستوى العالم في عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة في البطولات الدولية والمحلية، 55 مباراة متتالية على مدار 17 شهراً، وأول نادٍ في العالم يحقق 10 ألقاب بين موسمين، وهما موسمي 2005-2006 و2006-2007، حيث حقق جميع البطولات في الموسمين «ما عدا كأس العالم للأندية».

وعلى المستوى القاري هو أكثر نادٍ فوزاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا، 10 مرات، وأكثر نادٍ فوزاً ببطولة كأس السوبر الأفريقي، 8 مرات، وأكثر نادٍ فوزاً ببطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، 4 مرات، وأول نادٍ مصري يحقق الثلاثية المحلية القارية «الدوري المصري الممتاز، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا موسم 2005-2006»، وأول نادٍ مصري يحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2014.

طموحات «الأحمر»

ويحمل فريق الأهلي طموحات كبيرة في أبوظبي، خاصة وأنه سبق له الفوز ببرونزيتين في المونديال، وتأتي مشاركة الأهلي في البطولة إثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021 للمرة العاشرة في تاريخه، ليخوض المنافسة أمام مونتيري المكسيكي «ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي»، وتشيلسي الإنجليزي «ممثل الاتحاد الأوروبي»، وبالميراس البرازيلي «ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية«والهلال السعودي»ممثل الاتحاد الآسيوي«.

ويملك الأهلي عدداً من أصحاب المهارات المتنوعة، إلا أن الوافد الجديد بيرسي تاو الجنوب أفريقي صاحب ثاني أعلى قيمة تسويقية في صفوفه بـ3 ملايين يورو، خطف الأنظار بأهدافه وموهبته وسرعته، ويكفي أن يُحسب له صناعته البارعة لهدف التعادل أمام الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقية الأخيرة، بتمريرة حاسمة قادت»المارد الأحمر" إلى ركلات الترجيح ثم التتويج، كما أن تاو يتصدّر قائمة هدّافي الدوري المصري بمشاركة آخرين بعدما أحرز 5 أهداف مستخدماً قدميه بواقع 3 أهداف بيسراه و2 بقدمه اليُمنى، وجميعها عبر اللعب المتحرك داخل منطقة الجزاء، ما يعكس قيمته الفنية الكبيرة المُنتظر ظهورها في المونديال الإماراتي.

مشاركة استثنائية

وتبدو مشاركة الأهلي هذه المرة استثنائية عن الـ 6 نسخ التي شارك فيها من قبل، بسبب تزامن البطولة مع نهايات كأس الأمم الإفريقية التي تقدم فيها المنتخب المصري بنجاح الشيء الذي فرض غياب عدد من لاعبي الأهلي عن مباراته السبت المقبل، زيادة على غيابات أخرى بسبب الإصابات وسيلعب الأهلي في غياب أبرز عناصره وهم: الحارس محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف، بسبب وجودهم مع المنتخب.

وتزداد الأمور تعقيدًا حيث يشتكي عدد من اللاعبين من الإصابة وهم، أكرم توفيق، بيرسي تاو، بدر بانون، محمد محمود، صلاح محسن، محمود متولي، أحمد نبيل كوكا وعمار حمدي، لكن المدرب موسيماني استدعى بيرسي تاو إلى بعثة الفريق، وسيخضع اللاعب لجلسات علاج في الإمارات، وفي حال فوز الأهلي على الفريق المكسيكي، سيلتحق لاعبو المنتخب المصري بفريقهم في أبوظبي بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية مباشرة الأحد المقبل.

ورغم الجدل حول تزامن البطولتين رأى كثيرون أنها فرصة ليقدم المدرب بيتو موسيماني وجوهًا جديدة وشابة، في مونديال الأندية بأبوظبي.

وضم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 22 لاعبًا في قائمة الفريق التي وصلت أبوظبي مساء أول من أمس، واللاعبون هم: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدى وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخرى وقفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

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