تشيلسي تاريخ ينقصه لقب كأس العالم للأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يشارك تشيلسي الإنجليزي، في كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، من 3 إلى 12 فبراير الجاري، باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية.

ويبدأ تشيلسي مشواره في مونديال الأندية، من الدور نصف النهائي يوم 9 فبراير الجاري، حيث ينتظر الفائز من مباراة الدور ربع النهائي، والتي تجمع الهلال السعودي مع الفائز من المواجهة الافتتاحية للمونديال، بين الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي.

وستكون مشاركة تشيلسي في مونديال الأندية هي الثانية، بعدما شارك مرة واحدة سابقاً، وذلك عام 2012، وحينها فاز على مونتيري المكسيكي في نصف النهائي 3-1، ولكنه سقط في النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي 0-1.

ويأمل «البلوز» في تعويض خسارة ذلك النهائي، كما فعل كل من ليفربول وبرشلونة، حيث سبق أن خسر «الريدز» نهائي نسخة 2005، وتوج باللقب في مشاركته الثانية في 2019، كما عوض العملاق الكتالوني خسارة اللقب في 2006، بالتتويج بعدها بنسخ 2009 و2011 و2015.

كما يتطلع تشيلسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى ترسيخ الاحتكار الأوروبي للقب البطولة العالمية في آخر 8 نسخ، وكان نصيب ريال مدريد منها 4 ألقاب، مقابل لقبين لبايرن ميونخ، ولقب واحد لكل من برشلونة وليفربول.

نجوم «البلوز»

تضم كتيبة تشيلسي المشاركة في مونديال «الإمارات 2021»، بقيادة المدرب توخيل، مجموعة من النجوم البارزة التي تضع تشيلسي مرشحاً أول للفوز بمونديال الأندية، ويتقدم هؤلاء النجوم، البلجيكي روميلو لوكاكو، والمدافع البرازيلي تياغو سيلفا، والحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، ومواطنه المدافع ماركوس ألونسو، والمغربي حكيم زياش، وماسون ماونت.

ولا يخلو تاريخ تشيلسي، من نجوم كبار نجحوا في تحقيق العديد من الألقاب مع النادي الإنجليزي العريق، ومنهم الحارس المخضرم بيتر تشيك، والقائد التاريخي فرانك لامبارد، إيدن هازارد، جون تيري، جيانفرانكو زولا، مايكل ايسيان، كليف ووكر، راي ويلكينز، رود خوليت وديدييه دروغبا.

الموقع والتأسيس

يقع مقر نادي تشيلسي المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في فولهام بغربي لندن، وتأسس عام 1905، ووفقاً للإحصاءات، يمتلك «البلوز» سادس قاعدة جماهيرية في إنجلترا، ويحتل المرتبة السابعة بين أكثر الأندية قيمة في العالم بـ 2.39 مليار جنيه إسترليني، كما أنه ثامن أعلى نادٍ في العالم من حيث الأرباح.

ولدى تشيلسي ملعب واحد هو ستامفورد بريدج، وتم افتتاحه رسمياً في 28 أبريل 1877، وعلى مدار الـ 28 عاماً التالية، استخدمه نادي لندن كساحة لاجتماعات ألعاب القوى، حتى عام 1904، عندما اشتراه الشقيقان جوس وجوزيف ميرز، بهدف إقامة مباريات كرة القدم على الموقع الذي تبلغ مساحته الآن 51000 متر مربع.

وتم تصميم ستامفورد بريدج، من قبل المهندس الشهير أرشيبالد ليتش، وتبلغ سعته الأصلية حوالي 100000 متفرج، ما يجعله ثاني أكبر ملعب في إنجلترا، بعدما شهد العديد من التعديلات والإضافات طوال تاريخ النادي، وشارك في استضافة العديد من الأحداث الهامة، وأقربها نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2013.

إنجازات وألقاب

يعد من بين أندية إنجلترا الأكثر نجاحاً، بفوزه بأكثر من 30 لقباً منوعاً، ومنها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، وأولها عام 1955، و8 ألقاب أوروبية، بواقع بطولتين في كأس الكؤوس الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وأول ألقابه القارية، كانت كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971، بالإضافة إلى حصوله على 8 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت بطولته الأولى عام 1970.

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