بالميراس يطمح لكسر الاحتكار الأوروبي لمونديال الأندية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يتطلع بالميراس البرازيلي إلى كسر احتكار الأوروبيين لكأس العالم للأندية لكرة القدم، والفوز بالنسخة 18 المقرر انطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبي بداية من يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ بالميراس مشواره في مونديال «الإمارات 2021»، من الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير الجاري، بلقاء الفائز من مباراة السبت المقبل، بين الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي.

ويشارك بالميراس في مونديال الأندية للمرة الثانية، بصفته بطلاً لكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، إثر فوزه في المباراة النهائية على مواطنه فلامنغو 2-1، على ملعب استاد سينتيناريو في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

ويسعى الفريق البرازيلي في أبوظبي إلى تعويض أدائه المخيب للآمال في النسخة الماضية بقطر، عندما خسر في نصف النهائي أمام أونال تيغريس المكسيكي 0-1، قبل أن يسقط أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح 3-2، إثر انتهاء زمن اللقاء بالتعادل السلبي.

ولم يفز نادٍ من أمريكا الجنوبية بمونديال الأندية منذ عام 2012، عندما توج كورينثيانز البرازيلي بلقب البطولة التي أقيمت وقتها في اليابان، ومنذ ذلك الحين سيطرت الفرق الأوروبية على ألقاب 8 نسخ، كما لم يتأهل فريق برازيلي إلى النهائي.

ويقود بالميراس في مونديال «الإمارات 2021»، مدربه أبيل فيريرا، ويملك 4 لاعبين أجانب، وهم المدافع التشيلي بنجامين كوسيفيتش، وقائد الفريق، الباراغوياني غوستافو غوميز، ولاعب الوسط الكولومبي إدوارد أتويستا، والمدافع الأوروغوياني خواكين بيكيريز.

الموقع والتأسيس

يقع بالميراس في منطقة بيرديزيس بمدينة ساو باولو، وهو أحد الأندية الأكثر شعبية، وأكبرها حصداً للألقاب والنجاح في البرازيل، ولديه حوالي 18 مليون مشجع، وقاعدة كبيرة من المشجعين الإيطاليين، كونه تأسس على يد مهاجرين إيطاليين في 26 أغسطس 1914، باسم باليسترا إيتاليا.

وغير النادي اسمه في 14 سبتمبر 1942، إلى باليسترا ساو باولو، ولكن تواصلت الضغوط على إدارة النادي، لتقرر بعدها بستة أيام الاستقرار على الاسم الحالي بالميراس، لانضمام البرازيل إلى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ضد إيطاليا وقوة المحور، وهناك صراع شرس بين بالميراس ونادي كورينثيانز، وتعرف مبارياتهما باسم «ديربي باوليستا».

ملعب بالميراس

بدأ بالميراس باللعب على استاد باليسترا إتاليا من عام 1917 إلى عام 2010، وكان المكان معروفاً أيضاً باسم باركي أنتارتيكا، وسعته 35000 متفرج، ورغم تمديد المدرجات في أواخر التسعينيات، إلا أن سعته الرسمية لم تتجاوز 27640 شخصاً بسبب اللوائح التي تفرضها شروط السلامة والراحة.

واستضاف هذا الملعب العديد من الأحداث والمباريات المهمة، ومنها نهائي كأس ليبرتادوريس 1999، ونهائيات كأس ميركوسور 1998 و1999 و2000، ونهائي كأس البرازيل 1996، وأقيمت عليه آخر مباراة في 9 يوليو 2010، وكانت ودية وجمعت بين بالميراس وبوكا جونيورز.

وافتتح بالميراس ملعبه الجديد، أليانز باركيه في نوفمبر عام 2014، ويضم 43713 مقعداً مغطى، وتم بناؤه ليستضيف أحداثاً متعددة، واستضاف أولى المباريات الرسمية في 19 نوفمبر 2014، وجمعت بين بالميراس وسبورت في الدوري البرازيلي، وخسرها بالميراس 0-2.

نجوم وألقاب

تألق العديد من نجوم الكرة البرازيليين في صفوف بالميراس طوال تاريخه، وفي مقدمتهم إيفير ريفالدو، الذي توج هدافاً للدوري البرازيلي عام 1994، عندما لعب في صفوفه من 1994 إلى 1996، وقبله هيتور، وهو أفضل هداف في تاريخ بالميراس، بتسجيله 327 هدفاً في 358 مباراة من عام 1916 إلى عام 1931، وسيزار مالوكو، الذي سجل 180 هدفاً من 1967 إلى 1974.

أما على صعيد البطولات التي توج بها بالميراس طوال تاريخه، فأهمها 10 ألقاب في الدوري البرازيلي للدرجة الأولى، و4 ألقاب كأس البرازيل، ومثلها كأس دوس كامبيوس، و3 مرات كأس ليبرتادوريس أعوام 1999 و2020 و2021، وبطولة كوبا ميركوسول مرة واحدة.

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