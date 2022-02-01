الجزيرة...تاريخ حافل و 10 ألقاب

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يدخل الجزيرة بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول في نسخة ديسمبر 2017، التي جاء فيها رابعا بعد أن كان في طريقه إلى النهائي لكنه تعرض للخسارة أمام ريال مدريد 1-2 في مباراة تاريخية.

ويسعى الجزيرة الملقب بـ"فخر أبوظبي" لكتابة التاريخ، وفتح صفحة جديدة من الإنجازات تضاف إلى نجاحات النادي الذي كان مولده في مدينة ابوظبي عام 1974، نتيجة إندماج ناديي الخالدية ونادي البطين، ليتم إختيار الأسم الموحد "الجزيرة" والذي ألتف حوله العديد من المحبين منذ نشأة الميلاد وحتى اليوم.

وخلال مسيرته حقق النادي 10 ألقاب ، منها كأس رئيس الدولة 3 مرات أعوام 2011، 2012، 2016، ولقب بطولة الدوري 3 مرات أيضا أعوام 2011، 2017، 2021 ، كما أحرز بطولة كأس الإتحاد الإماراتي عام 2006، وكأس الخليج العربي 2010 وحقق آخر القابه مطلع الشهر الماضي بالفوز بلقب كاس السوبر الإماراتي، إضافة إلى تتويجه سابقا بكأس الأندية الخليجية الأبطال عام 2007، فيما يعتبر حصوله على المركز الرابع في مونديال الأندية احد أهم الإنجازات العالمية التي رفعت من أسهم النادي وحققت له شهرة واسعة.

ويمتلك الجزيرة واحدا من افضل وأفخم الإستادات في العالم، إستاد محمد بن زايد آل نهيان الذي كان يحمل أسم النادي قبل أن يتم تطويره وتحديثه ليكون منشأة رياضية مختلفة ومتفردة، في الفترة ما بين 2006، 2009، مع إضافة العديد من المرافق المتميزة ويسع الإستاد الذي يطلق عليه ملعب "الإنتصارات" إلى حوالي 38 ألف متفرج ليكون في المركز الثاني من حيث السعة الجماهيرية على مستوى الدولة بعد إستاد مدينة زايد الرياضية،وتمت عملية صيانة شاملة مع تغيير المقاعد في الفترة الماضية تأهبا للحدث العالمي.

ودافع عن شعار الجزيرة العديد من النجوم العالميين، ابرزهم رئيس ليبريا حاليا جورج ويا الذي لعب لأشهر الأندية وحصل على لقب افضل لاعب في العالم، وفيليب كوكو كابتن المنتخب الهولندي في واحدة من افضل فتراته وغيرهما من الأسماء البارزة عالميا، إضافة إلى العديد من العناصر الوطنية التي تالقت معه، وقدمها النادي للدفاع عن المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها، مرورا بالجيل الحالي الذي يعتبر الأكثر تواجدا في صفوف "الأبيض"، كما ظل يمتاز النادي باكاديمية كرة القدم التي قدمت لمختلف الأندية العديد من المواهب.

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