بيراي التاهيتي حلم "الجزيرة" في مونديال الأندية

المصدر: ابوظبي: أحمد عيسى

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لم يكن أسم فريق إيه إس بيراي، بطل تاهيتي معروفا خارج قارة أوقيانوسيا قبل أن يعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إختياره بديلا لأوكلاند سيتي النيوزلندي في بطولة كأس العالم للاندية 2021 التي يستهلها بيراي بلقاء الجزيرة صاحب الأرض في الإفتتاح مساء الخميس، على الرغم من عراقته التي إستمدها من تاريخ تاسيسه في العام1929.

وبعد إن تم إختياره ليكون ضمن فرق النخبة السبعة التي تشارك في البطولة، أتجهت محركات البحث لمعرفة المعلومات عن الفريق الذي قادته الصدفة وحدها للمشاركة في أحد أكبر وأهم الفعاليات الرياضية، لينتقل من كونه فريقا مغمورا إلى مشهورا في أيام قلائل.

ويحلم الفريق القادم من منتصف المحيط الهادي بجزيرة تاهيتي التي يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة، إلى تحقيق إنجاز كبير بالتقدم في مشوار البطولة، لمعانقة النجاحات الخارجية التي يملك منها حصوله على وصافة دوري أبطال أوقيانوسا عام 2006، وتتويجه مرتين عامي 2001 و 2007 بلقب كأس المحيط الهادي.

بينما لديه العديد من الإنجازات المحلية المتمثلة في فوزه 10 مرات بلقب الدوري المحلي، و 6 مرات ببطولة الكأس، ويحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري، ويأمل في تحقيق الإنجاز خلال المونديال معتمدا على قوة الفريق في الشق الهجومي الذي ظل يتميز به تاريخيا حيث أشتهر بانه صاحب مكنة أهداف لاتتوقف عن معانقة الشباك مع ضعف في الجانب الدفاعي.

وتعتبر كرة القدم لدى لاعبي بطل تاهيتي، مصدر رزق إضافي، حيث أنهم مرتبطون بأعمال أخرى ولايمارسون كرة القدم بصفة الإحتراف أو يعتمدون عليها كليا في مصدر رزقهم، حيث يذهب كل صباح جميع لاعبي الفريق إلى اعمالهم، مع أداء التدريبات بعد نهاية العمل الذي يتمسك به اللاعب التاهيتي أكثر من كرة القدم نفسها خاصة ان عائدها محدود ولايكفي منصرفاته وإحتياجاته اليومية لذلك فان خيار الوظيفة هو الأهم عند اللاعب من كرة القدم التي يتمسك بها كهواية وترفيه وتحقيق مكانة إجتماعية.

ومن خلال مشاركته التاريخية الأولى في مونديال الأندية، فان ايه اس بيراي، لايمنع نفسه حلم عبور "الجزيرة" في المرحلة الأولى، ليكون مصدر فخر لإبناء جزيرته، ويستهدف التقدم في المنافسة من أجل أن يصبح الحصان الأسود الذي يفاجئ العالم بأفضل نتائجه بقيادة مدربه المواطن نيا بينيت ومجموعة محدودة من اللاعبين وصلت إلى ابوظبي مساء الأثنين مزودة بالآلات الموسيقية لقضاء رحلة رياضية وترفيهية، مع غياب 7 عناصر عن الرحلة لتعرضهم للإصابة بكوفيد 19 قبل أيام من موعد إنطلاق البطولة.

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