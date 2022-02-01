رئيس الأهلي المصري يشكر الإمارات على حفاوة الاستقبال لفريقه

المصدر: وام

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وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات، على الاهتمام وحفاوة الاستقبال لبعثة فريقه التي وصلت مطار أبوظبي مساء أمس للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021" التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري.

وقال الخطيب في بيان نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري "إن هذا الأمر ليس بجديد على الأشقاء الذين تربطنا معهم علاقات تاريخية يعتز بها الجميع على مر العصور".

ويواجه الأهلي،في مباراته الأولى فريق مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، الذي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، يوم السبت المقبل على استاد "آل نهيان".

وأضاف رئيس النادي الأهلي المصري "إن إقامة بطولات عالمية في الإمارات الشقيقة يعكس نجاحاتها الكبيرة في تنظيم المناسبات الرياضية السابقة، لاسيما أنها تملك بنية تحتية رائعة وكوادر متميزة" وعن مشاركة الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية للمرة السابعة، قال الخطيب: "إن ثقته كبيرة في لاعبي الأهلي الذين سيشاركون في البطولة، وإن أي لاعب يرتدي قميص النادي في أي مناسبة أيًا كانت الظروف، سوف يبذل أقصى ما لديه لرفعة اسم الأهلي والحفاظ عليه".

وأضاف " النادي الأهلي ومسؤولوه في مثل هذه المواقف لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى، والهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة، وهو تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج".

وأشار إلى أن الجهاز الفني وكل منظومة العمل يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقادرون على تحقيق المعادلة الصعبة، وإسعاد جماهير الفريق".

ورفض الخطيب الحديث عن فقدان الفريق للاعبيه الدوليين الذين يشاركون حالياً مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون، وقال "حينما علم النادي، قبل فترة، بتعارض موعد بطولة الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية تحرك بكل قوة في كافة الاتجاهات المشروعة وتمت مخاطبة «فيفا» والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقبلهما الاتحاد المصري لكرة القدم للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الشأن".

وأضاف: بعد اتصالات مكثفة حينذاك، أعلن رئيس اتحاد الكرة في ذلك الوقت أن المنتخب سوف يشارك في كأس الأمم بكل لاعبيه، وأن الأهلي سيشارك في بطولة العالم للأندية بكافة لاعبيه، ولن تكون هناك مشكلة.. لكن في النهاية فوجئنا بتعارض بمواعيد البطولتين وحدث ما حدث.. وبالتالي كان قرار النادي الأهلي سابقًا لكل شيء بأن مصلحة مصر أولًا.

وأضاف " عندما ينجح لاعبو الأهلي في رفع إسم مصر ويساهمون مع زملائهم في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية، بالتأكيد سيكون أمرا يسعد كل أهلاوي، وجماهير الأهلي هي أول من تساند منتخبات بلادها، وسيظل النادي الأهلي الداعم الأول للمنتخبات القومية في كل الظروف".

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