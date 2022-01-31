بالفيديو.. بعثة الأهلي المصري تصل أبوظبي استعداداً لمونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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وصلت إلى العاصمة أبوظبي، مساء اليوم الاثنين، بعثة الأهلي المصري، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

ويستهل الأهلي مشاركته في البطولة بمواجهة مونتيري المكسيكي، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي باستاد آل نهيان، إذ يتأهل الفائز من المباراة لملاقاة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وضمت بعثة الفريق التي يترأسها المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وضمت البعثة التي وصلت إلى أبوظبي 22 لاعباً هم: علي لطفي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم فؤاد، محمد أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أليو ديانج، محمد محمود، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، محمد فخري، محمد مجدي قفشة، لويس مسكيوني، زياد طارق، بيرسي تاو، وحسام حسن.

ويلتحق بالبعثة في أبوظبي التونسي علي معلول، الذي ينضم للفريق قادماً من الكاميرون عقب نهاية مشوار تونس في كأس الأمم الأفريقية، فيما من المنتظر أن ينضم للبعثة السداسي الدولي مع منتخب مصر عمرو السولية ومحمد الشناوي وأيمن أشوف ومحمد عيد المنعم ومحمد شريف وحمدي فتحي، عقب نهاية مشاركتهم مع «الفراعنة» في الأمم الأفريقية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، وحصد الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة عام 2020.

وصلت إلى العاصمة أبوظبي، مساء اليوم الاثنين، بعثة الأهلي المصري، استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.https://t.co/WHaUFFp1xA #كأس_العالم_للأندية#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/EQsqTQfKSN — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 31, 2022

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