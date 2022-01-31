ذياب بن زايد: منشآت الوحدة تحت تصرف مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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بدأ العد التنازلي لانطلاقة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، في أبوظبي، والمقرر الخميس المقبل، ووجّه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، بوضع كل إمكانيات ومرافق النادي تحت تصرف اللجنة العليا المنظمة للمونديال، بما يضمن المساهمة الفاعلة من جانب النادي في إنجاح الحدث الكبير الذي تستضيفه أبوظبي. وأكد سموه دعم الجميع للحدث الكبير، وقال: كأس العالم للأندية إحدى البطولات المهمة سنوياً على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن الطبيعي أن يسعى الكل لدعم البطولة والمشاركة في إنجاحها الذي يضيف لرصيد إنجازات ونجاحات العاصمة أبوظبي.

وتمنى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، التوفيق لفريق الجزيرة وكل الفرق المشاركة، مؤكداً سموه أن نادي الجزيرة أمام فرصة مهمة لتحقيق إنجاز تاريخي، في بطولة يترقبها العالم والمنطقة العربية بحكم مشاركة أندية كبيرة ذات جماهيرية عريضة مثل تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي والأهلي المصري.

وأكد ثقته في نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً، وأن العاصمة أبوظبي على قدر التحديات دائماً، داعياً الجماهير للاستمتاع بمشاهدة نجوم هذه الفرق.

ويستضيف استاد آل نهيان 4 مباريات خلال البطولة، حيث يستقبل يوم 5 فبراير لقاء الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، ومواجهة الفائز منهما مع بالميراس البرازيلي 8 منه، كما يستضيف مباراتي تحديد المركزين الخامس والسادس، والمركزين الثالث والرابع يومي 9 و12 فبراير.

وتستعد أبوظبي لتقديم الجديد في المونديال، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات في تعزيز جودة العُشب الخاص باستادي محمد بن زايد، وآل نهيان، من خلال تقنية خياطة أرضية الملاعب لزيادة نسب ثباتها، وتحملها للمزيد من الجهد، ويهدف استخدام تلك التقنية إلى دعم أرضية الملاعب وحمايتها من التلف أثناء فترة البطولة، وخلال الاستخدام القصير، وتبلغ مساحة الخيوط المستخدمة نحو 8850 متراً مربعاً باستاد محمد بن زايد، ونحو 8990 متراً مربعاً في استاد آل نهيان، كما يبلغ عمق الخياطة نحو 18 سم، فيما يصل الطول البارد فوق سطح الأرض إلى 2 سم، تبلغ إجمالي عمليات غرز الخيوط إلى 1600 لفة باستاد محمد بن زايد، و1870 لفة باستاد آل نهيان.

ويشارك في البطولة 7 أندية هي الجزيرة، ممثل الإمارات وبطل دوري الموسم الماضي، والهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل أفريقيا، وتشيلسي، بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي، بطل أمريكا اللاتينية، ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، وبيراي، بطل تاهيتي وممثل أقيانوسيا.

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