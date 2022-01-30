الهلال وبالميراس الأنشط في «الميركاتو» قبل «المونديال»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يستعد كل فريق من الأندية الأبطال السبعة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» على طريقته الخاصة، فمنهم من خاض مبارياته المحلية الرسمية بكامل قوامه الرئيس، والبعض منح نجومه فترة راحة قبل العودة التدريجية، في حين سعت إدارات بعض الفرق لتدعيم صفوفها وسد ثغرات القائمة بسبب الإصابات القوية، واكتفى آخرون بالقائمة الحالية التي قد تكفي من وجهة نظر الإدارات لخوض «مونديال أبوظبي».

الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي كانا الأكثر نشاطاً والأبرز في سوق الانتقالات الشتوية الجارية خصوصاً في الأيام الأخيرة، وكانت مفاجأة الانتقالات الكبرى تخلي الهلال السعودي عن مهاجمه الكبير، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بعد 4 مواسم توهج فيها وظل خلالها الهدّاف الأبرز مع الفريق.

وجاء التعويض المُباشر لغوميز بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، هدّاف الدوري السعودي، قادماً من صفوف فريق الشباب بصفقة لم تُعلن تفاصيلها المالية، إلا أن «النسر» يملك قيمة تسويقية تبلغ 3 ملايين يورو.

كما تعاقد «نادي القرن الآسيوي» أخيراً مع لاعب الوسط المهاجم والجناح البرازيلي، ميشايل ديلغادو، ابن الـ25 عاماً مُنتقلاً من فريق فلامنغو مقابل 7.6 ملايين يورو، ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى قيمة تسويقية بعد بيريرا وماريغا، وكان ديلجادو قد أنهى الموسم المحلي السابق في البرازيل هدافاً لفلامنجو برصيد 14 هدفاً في الدوري، كما أضاف «الزعيم» إلى قائمته الظهير الأيسر عبد الرحمن العُبيد قادماً من صفوف مواطنه النصر بجانب لاعبيْن من اتحاد جدة، هما لاعب الوسط عبد الإله المالكي بمقابل بلغ 1.65 مليون يورو، وكذلك سعود عبد الحميد الذي أتي في إطار صفقة تبادلية رحل على إثرها مدالله العليان.

وأبرم بالميراس البرازيلي هو الآخر صفقتين بمواصفات دفاعية سواء في الخط الخلفي أم وسط الملعب، تمثلت في لاعب خط الوسط الكولومبي إدوارد أتويستا قادماً من الدوري الأمريكي مقابل 3.2 ملايين يورو، بجانب المدافع البرازيلي موريلو سيركويرا لاعب لوكوموتيف موسكو السابق في صفقة كلّفت «الأخضر الكبير» 2.2 مليون يورو، كما حصل الفريق على خدمات 3 لاعبين برازيليين بانتقالات حرة خلال «الميركاتو الحالي» هم حارس المرمى المخضرم مارسيلو لومبا ومدافع خط الوسط چايلسون وقلب الدفاع رافاييل نافارو.

عودة

وسعى الجزيرة الإماراتي للحصول على بدائل جديدة وقوية في خطي الهجوم والوسط، حيث عاد إليه المهاجم أحمد العطّاس قادماً من صفوف مواطنه، الشارقة، ويبلغ العطاّس من العمر 26 عاماً، في حين زاد «فخر أبوظبي» من قوة خط الوسط باستعادته أيضاً الإماراتي محمد جمال مُعاراً من صفوف العين، أما الأهلي المصري، فرغم الكثير من الغيابات التي تطال قائمته المونديالية بسبب الإصابات، إلا أنه لم يضف لاعباً إلى قائمته بل أنهى عقد مهاجمه النيجيري السابق جونيور أجايي قبل أن يقوم بإعارة الجناح المصري، محمود عبد المنعم (كهربا) إلى هاتاي سبور التركي مقابل 440 ألف يورو.

اختيار دقيق

تشيلسي الإنجليزي ظهر بصورة خاصة في «الميركاتو الشتوي»، ليس بحجم الصفقات مالياً ولكن باختياراته الدقيقة لتحسين حالة خط دفاعه، الذي تعرض لضربات عدة كان آخرها الظهير الأيسر بن تشيلويل، ليقوم «البلوز» بمحاولات سريعة أسفرت عن التعاقد مع لاعبيْن صغيرين سناً، هما ترافيس أكومياه «16 عاماً» وديلان ويليامز صاحب الـ18 عاماً، وانتقل الأول من صفوف واتفورد في صفقة مجانية، بينما جاء الثاني من فريق ديربي كاونتي الذي يلعب في بطولة «شامبيونشيب» من دون تحديد لقيمة الصفقة، وكلاهما يلعب في خط الدفاع ويُجيد ديلان أيضاً في مركز الظهير الأيسر.

واكتفى مونتيري المكسيكي باستعادة لاعبه السابق، المكسيكي رودولفو بيزارو الذي يلعب كجناح أو وسط مهاجم، على سبيل الإعارة من ميامي الأمريكي، الذي انتقل إليه من «الأبيض والأزرق» قبل عامين مقابل 11 مليون يورو آنذاك، ويبقى بيراي التاهيتي غامضاً من دون ظهوره في سجلات الانتقالات الشتوية.

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