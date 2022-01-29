الخطيب يغيب عن الأهلي في مونديال الأندية لسبب طبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، عن عدم رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تنطلق في العاصمة أبوظبي يوم 3 فبراير المقبل.

وجاء اعتذار الخطيب، عن مرافقة البعثة التي تتوجه إلى أبوظبي بعد غدٍ الاثنين، للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد إبلاغه بوصول الطبيب الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل.

ودعا الخطيب، الطاقم الإداري للبعثة للاجتماع غدٍ الأحد، لترتيب كافة الأمور وتوفير الأجواء التي تساعد الفريق على النجاح في مهمته، حسب ما أشار موقع "كووورة"، والذي أكد على تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، برئاسة بعثة فريق الكرة في أبوظبي.

وكان الخطيب، قد اعتذر أيضاً في وقت سابق، عن عدم حضور نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي يشارك فيها المنتخب المصري، والذي يلتقي غداً مع نظيره المغربي.

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