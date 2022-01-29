محمد جمال لاعب الجزيرة: نستعد بكل قوة لمواجهة بيراي في كأس العالم للأندية

المصدر: وام

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أكد محمد جمال لاعب خط وسط الجزيرة أن فريقه يستعد بكل قوة للمباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية في الثالث من فبراير المقبل أمام بيراي التاهيتي.

وقال : سنظهر الاحترام اللازم للمنافس، ولن نلتفت للاحاديث التي تتحدث عن الفوارق الفنية بين الفريقين، معربا عن ثقته في تواجد الجماهير بأعداد كبيرة في مدرجات ملعب محمد بن زايد خلال مباريات البطولة التي تنطلق في الثالث من شهر فبراير المقبل وتستمر حتى الثاني عشر من ذات الشهر.

وقال جمال في تصريحات صحفية : "دخلت تدريبات الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية مراحلها الأخيرة، ونحن بانتظار عودة الدوليين حتى تكتمل الصفوف ونصبح في أتم الجاهزية للمباراة الافتتاحية في المونديال أمام بيراي التاهيتي ". وأضاف : " هناك العديد من الاحاديث عن الفوارق الفنية بين الفريقين، وعن غياب بعض اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفريق التاهيتي، لكننا لا نعير هذه الاحاديث أي اهتمام ونركز فقط على الاستعداد بأفضل شكل ممكن للمباراة، وسنظهر الاحترام اللازم للمنافس في أرضية الملعب وسنحافظ على تركيزنا في أعلى مستوياته منذ بداية المباراة وحتى نهايتها".

وأكد أن التفكير في مباراة ربع النهائي خطأ فادح سيكلفنا الخروج من البطولة، ونحن لدينا من الخبرات ما يساعدنا على عدم ارتكاب هذه الاخطاء.. منوها إلى أن بيراي سيحضر إلى الإمارات بطموح كبير والحظوظ دائما ستظل متساوية لجميع الفرق، وعلينا أن نخوض كل اللقاءات بأعلى درجات الجدية والتركيز وأن نواجه جميع المنافسين بروح قتالية .

وتوقع جمال أن تشهد مباريات البطولة حضورا جماهيريا كبيرا "فالبطولة تجمع بين أفضل الفرق وأبطال القارات من جميع أنحاء العالم وهذا ما سيساهم في توسيع القاعدة الجماهيرية التي سترغب في حضور المباريات، إضافة إلى ذلك فإن ما أظهرته دولة الإمارات من تعامل ناجح ومثالي مع جائحة كوفيد 19 وما تم تطبيقه من إجراءات وقائية فعالة سيمنح المشجعين والبعثات الزائرة شعورا مضاعفا بالإطمئنان مما سيساعدهم على القدوم إلى الملعب والاستمتاع بالمباريات والأنشطة المصاحبة، كما قامت اللجنة المنظمة بعمل رائع في تحديث الملاعب المستضيفة وفي الترويج للبطولة ".

وقال : "مشجعو الجزيرة لا يحتاجون لدعوات خاصة وسيحضرون بأعداد كبيرة لأنهم يعرفون أننا دائما بحاجة لدعمهم ومساندتهم، خصوصا في هذه البطولة العالمية التي نواجه فيها أبطال القارات ونخوض مبارياتها خلال فترة زمنية قصيرة، وأنا واثق أن الانتماءات للأندية ستختفي وسيحضر مشجعو جميع الأندية الإماراتية لمؤازرة الجزيرة الذي يمثل دولة الإمارات أمام أنظار العالم في المونديال".



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