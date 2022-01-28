العواني: تجربة مثيرة للجماهير في «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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دعا عارف العواني، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، العضو المنتدب، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جماهير ومحبي الفرق الـ 7 المشاركة في البطولة، إلى الحضور، ومشاهدة المباريات في تجربة مثيرة، والاستمتاع بأجمل شتاء في العالم. وبحث العواني، خلال اجتماعه مع سارة سبنسر، قنصل المملكة المتحدة، مدير العمليات القنصلية الإقليمية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة أن أبوظبي أصبحت وجهة دائمة، لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، باعتبارها عاصمة للرياضة العالمية.

جاء الاجتماع، الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سهيل العريفي وطلال الهاشمي، عضوي اللجنة، ويعقوب السعدي، رئيس اللجنة الإعلامية، بهدف التنسيق والتسهيل على الجمهور الإنجليزي المزمع حضوره مباريات مونديال أبوظبي، حيث يتوقع وصول أعداد كبيرة مع نادي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وأحد الفرق الجماهيرية حول العالم، والذي يتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة العربية.

واستمعت القنصل البريطاني إلى شرح من العواني بشأن ما وصلت إليه تجهيزات واستعدادات العاصمة أبوظبي لاستضافة الحدث بشكل استثنائي، حيث آلت الأمور التنظيمية والإجرائية إلى الجاهزية الكاملة، وبما يضمن خروج البطولة بشكل يليق بالسمعة الدولية الطيبة، التي تتمتع بها عاصمة الرياضة العالمية، حيث اعتادت أبوظبي التميز، كما اطلعت على آخر المستجدات فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير الإنجليزية، إضافة إلى توافر كل وسائل الراحة التي تكفل للجماهير الحاضرة العودة بتجربة متميزة، وتكون العاصمة أبوظبي الفائز الأول فيها.

وأكد عارف العواني ثقته بتنظيم بطولة تليق بأبوظبي، حيث قال: «محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي تولي القطاع الرياضي كل الدعم، أبوظبي ليست غريبة على الحدث الكبير، حيث سبق لها تنظيم البطولة 4 مرات من قبل. نعد بأنها ستكون نسخة مختلفة من الحدث العالمي الكبير، وتسهم في ترسيخ علاقاتنا مع (الفيفا)، وتمنح الجزيرة الممثل الإماراتي فرصة الاحتكاك القوي في مباريات رسمية مع أندية كبيرة وعريقة».

مسؤولية

أكد حسين سهيل مدير فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة أن الاستعدادات للمباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية تسير بشكل جيد، ووفق الجدول المحدد، وأكد أن جميع عناصر الفريق يدركون حجم المسؤولية بصفتهم ممثلين للدولة في البطولة التي ستكون محط أنظار العالم، وقال: فريقنا جاهز، ويحرص لاعبونا على تقديم مستوى مشرف، يعبر بشكل إيجابي عن القيمة الفنية العالية للكرة الإماراتية.

وأضاف: الفريق انتظم في تدريبات يومية مكثفة بعد نهاية المباراة التنافسية الأخيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخضنا مباراة ودية مغلقة للحفاظ على حساسية اللعب التنافسي، وقدمت هذه المباراة إيجابيات عديدة للجهاز الفني، وقدمت مؤشرات جيدة للجاهزية البدنية للاعبين المتاحين حالياً، ونتمنى أن يوفق لاعبونا الدوليون في تقديم أداء قوي مع منتخبنا في تصفيات كأس العالم، وأن يعودوا للفريق دون إصابات أو مشاكل بدنية حتى نخوض مباريات المونديال العالمي بصفوف مكتملة.

رغبة

وأكد حسين سهيل أن الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة بين مباراة المنتخب ضد إيران ومباراة الجزيرة أمام فريق بيراي «تاهيتي» لن تكون سبباً لتقديم أداء سلبي في افتتاح كأس العالم، وقال نفقد 6 لاعبين أساسيين يتواجدون حالياً في معسكر المنتخب الوطني، وسيخوضون بعد أيام قليلة مباراة حاسمة ضد إيران في تصفيات كأس العالم ثم سيكون عليهم العودة للوطن، ليمثلوا الدولة مرة أخرى، لكن بقميص الجزيرة في كأس العالم وقال: نعرف أن هذا الوضع سيكون معقداً جداً على المستوى البدني للاعبين الدوليين، لكن حماسهم ورغبتهم الكبيرة في تمثيل الوطن بشكل مشرف ستساعدهم على تجاوز هذه الصعوبات، كما أن بقية اللاعبين في قائمة الفريق مستعدون على الدوام، لتعويض أي غياب محتمل، وهم محل ثقة كاملة من الجهازين الفني والإداري، وقد أثبتوا في الفترة السابقة أنهم قادرون بالفعل على تحمل المسؤولية.

تركيز

وشدد مدير الفريق على أن الفريق لا يعاني من أي ضغوط لتكرار إنجاز الوصول إلى نصف النهائي كما حدث في مونديال 2017، وقال: عادتنا في الجزيرة أن نركز بشكل كامل على المباراة المقبلة فقط، وألا ننشغل بالتفكير فيما سواها، ولن يكون هناك أي استثناء لهذه القاعدة، ونركز فقط على مواجهة بيراي، ويعكف الجهاز الفني حالياً على دراسة هذا الفريق ووضع أسلوب اللعب الأنسب، لمساعدة اللاعبين على تقديم كل ما لديهم في المباراة والقتال من أجل الفوز بها، والتأهل للدور التالي، ونعلم حجم المسؤولية الكبيرة لأننا نمثل الإمارات أمام العالم، لكننا لا نشعر بأي ضغوط سلبية، وسنتحلى بالهدوء والتركيز حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا

دعم

تقدم حسين سهيل مدير فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة بالشكر لإدارة النادي وللجنة المنظمة لكأس العالم للدعم الكبير، الذي يحظى به فريق الجزيرة، وقال: إدارة النادي تقوم بعمل كبير، وتوفر كل الدعم الممكن للاعبين ليتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم من مستويات وإمكانات في كأس العالم، وأود أن أشكرهم نيابة عن جميع عناصر الفريق الأول، وأشكر أيضاً المسؤولين في اتحاد الكرة، ومجلس أبوظبي الرياضي واللجنة المنظمة للمونديال على كل الاهتمام والدعم.

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