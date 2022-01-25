الإعلان عن طرح تذاكر إضافية لكأس العالم للأندية" FIFA الإمارات 2021

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن في أبوظبي اليوم عن طرح مجموعة من التذاكر الإضافية لحضور المباريات الثلاث الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021 التي ستُقام في أبوظبي بين 3 و12 فبراير المقبل وذلك في خطوة جديدة تعكس الاستجابة السريعة لرغبات الجماهير الراغبة في حضور مباريات مونديال الأندية.

وتشمل المباريات الثلاث .. مباراة نصف النهائي لنادي تشيلسي الإنجليزي وهي متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets. كما لا يزال متاحاً حجز التذاكر للمباراة الافتتاحية بين نادي الجزيرة الإماراتي ونادي إيه إس بيري التاهيتي لإضافة إلى مباراة الدور التالي التي تجمع الفائز من المباراة الافتتاحية مع نادي الهلال السعودي إضافة إلى مباراة تحديد المركز الخامس.

و شهدت التذاكر إقبالاً كبيراً أدى إلى نفادها في وقت قياسي خلال مرحلة البيع المسبق للتذاكر لحاملي بطاقات الدفع VISA، وسيحظى عشاق كرة القدم الذين لم يتمكنوا سابقاً من شراء التذاكر بفرصةٍ جديدة لحجز مقاعدهم وحضور مباريات البطولة.

و تُقام بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 بمشاركة سبعة أندية عالمية وتنطلق منافساتها يوم الخميس 3 فبراير بلقاء يجمع نادي الجزيرة، ممثل الإمارات في البطولة وفريق إيه إس بيري، ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

و تشمل قائمة الأندية المشاركة في المنافسات كُلّاً من أبطال القارات نادي مونتيري المكسيكي /ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم/، ونادي تشيلسي الإنجليزي /ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم/، ونادي بالميراس البرازيلي /ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم/، ونادي الهلال السعودي /ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم/، ونادي الأهلي المصري /ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم/.

و ستجرى كل منافسات البطولة على استادي محمد بن زايد و آل نهيان اللذين تم إعدادهما لضمان الالتزام بأفضل معايير الصحة والسلامة العالمية، بما يتيح تجربة ممتعة وآمنة لعشاق كرة القدم والمجتمع بشكل عام.

و ستتوفر التذاكر لعشّاق كرة القدم في دولة الإمارات ومن مختلف دول العالم في فئة المبيعات بمبدأ الأولوية حسب الأسبقية بأسعار تناسب الجميع تتراوح بين 20 درهما في فئة التذاكر الرابعة وتصل إلى 200 درهم في فئة التذاكر الأولى، وبإمكان الجماهير شراء تذاكرهم عبر موقع FIFA.com.

و تمثّل بطاقة الدفع من فيزا، الشريك الرسمي لخدمات الدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيلة الدفع المفضّلة خلال بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 .

و تلتزم البطولة بإجراءات صارمة للوقاية من كوفيد-19 بهدف ضمان توفير بيئة آمنة خلال المنافسات وحماية صحة وسلامة الجميع.

ويتعين على جميع حاملي التذاكر إبراز حالة مرور باللون الأخضر على تطبيق الحصن وتقديم نتيجة فحص PCR سلبية تمّ الحصول عليها في غضون 48 ساعة..

ويُطلب بالإضافة لذلك من حاملي التذاكر الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر إظهار إثبات تلقي لقاح كوفيد-19.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز