مونتيري يستعد لمواجهة الأهلي بمونديال " الإمارات 2021" بتعادل مثير

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق مونتيري المكسيكي عودة مثيرة أمام مواطنه كروز أزول بالتعادل 2-2 في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي الممتاز في آخر محطاته الرسمية قبل الاستعداد للتوجه إلى أبوظبي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي يفتتحها بمواجهة الأهلي المصري يوم 5 فبراير المُقبل على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية

جاء التعادل بمثابة رسالة تحذيرية لـلفريق المصري تؤكد أن الفريق المكسيكي لا يعرف الاستسلام أبداً مهما كانت نتيجة المبارا فبعدما تأخر أمام مُتصدّر الدوري بهدفين إلى جانب تعرض ظهيره الأيمن الكولومبي، ستيفان مدينا للطرد قبيل احتساب ركلة جزاء ضد الفريق، وبعد إقصاء أحد لاعبي كروز أزول لحصوله على بطاقتين صفراوين في الدقيقة 88، انطلق مونتيري ليزيد من ضغطه الهجومي وينجح في إدراك هدفه الأول بعد دقيقتين من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع ثم عادل النتيجة في الدقيقة 90+7 ليخطف نقطة صعبة للغاية بعد سيناريو مثير ورفع "البطل القاري" رصيده بذلك إلى 5 نقاط في الدوري المحلي ليبقى في المركز السابع بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة بعد مرور 3 جولات.

و قالت النسخة المكسيكية من صحيفة أس إن الوقت تحالف مع خافيير أجيري و أنقذ فريقه في اللحظات الأخيرة، بعدما نجحت تغييراته في إحداث الفارق حيث صنع البديل إريك أجيري الهدف الأول وساهم في تعديله التكتيكي بالتحول من طريقة 4/2/3/1 إلى 4/3/3 في تحقيق العودة الحاسمة، ولم تمر المباراة على أجيري بصورة هادئة على المستوى التحكيمي كعادته كما أنه لم يتواجد في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، وقال المُساعد والمُعد البدني للفريق، بول لورينتي إن أجيري لم يكن راضياً عن أداء الفريق في تلك المباراة، لكنه أشاد بالحماس والإصرار اللذين منحا مونتيري نقطة التعادل في وقت قاتل وأوضح أنه في ظل ظروف المباراة واستكمالها بـ10 لاعبين يُمكن اعتبار النتيجة مقبولة، خاصة أن الفريق حافظ على سجله خالياً من الهزائم خلال الفترة السابقة.

و حول إصابة مهاجمه الكولومبي دوفان فيرجارا والتي تسببت في مغادرته الملعب مُبكراً بعد مرور 30 دقيقة فقط من عمر المباراة، قال لورينتي إنه لا يملك تفاصيل طبية واضحة ويُنتظر إجراء فحص دقيق غداً للحكم على حالة اللاعب.

يُذكر أن أجيري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كروز أزول عرج للحديث عن مواجهة الأهلي في مونديال أبوظبي وقال إنه محظوظ لأنه يعرف الفريق المصري جيداً وأن مساعديه عكفوا على إعداد تقارير ومقاطع مصورة لتحليل أداء الأهلي.

وبالعودة إلى الأداء الفني الذي قدمه مونتيري خلال 3 جولات من الدوري المكسيكي يظهر امتلاكه جبهة يُمنى قوية جداً، ساهمت في تسجيل 5 أهداف من إجمالي 6 له في البطولة حتى الآن بنسبة تأثير تتجاوز 83% خاصة في ظل وجود النجم الأبرز فيها، الأرجنتيني ماكسيميليانو ميزا الذي صنع هدف التعادل القاتل أمام كروز أزول بتمريرة عرضية نموذجية كما أحرز "رايادوس" كما يُطلق عليه في المكسيك نصف عدد أهدافه بوساطة الكرات العرضية، وتنوعت أهدافه بين 4 جاءت من داخل منطقة الجزاء مقابل 2 خارجها بعد تسديدات صاروخية بعيدة المدى، سجلها الثنائي ميزا وخيسوس جاياردو في شباك فريق نيكاسا ضمن رُباعية الفريق في الجولة الثانية.

ويُعتبر " ميزا " العنصر الأكثر خطورة في صفوف مونتيري بعدما سجل وصنع نصف أهدافه الأخيرة، في حين أحرز المكسيكي روخيليو موري هدفين فيما ساهم مواطنه سيزار مونتيس في تسجيل هدف و صناعة آخر.

و رغم تأخر مونتيري في النتيجة أمام كروز أزول إلا أنه بقي الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة 64%، مثلما فعل أمام فريق كويريتارو في الجولة الأولى من الدوري رغم تعادله السلبي إلا أن المُلاحظة الأبرز تتعلق بترك مونتيري الكرة لمنافسه في الجولة الثانية" نيكاسا " واكتفى بامتلاكها بنسبة 38% مقابل 62% لخصمه و أحرز 4 أهداف جاءت بتكتيك مشابه عبر تنفيذ الضغط المتوسط على لاعبي المنافس قرب خط منتصف الملعب ثم التحوّل الهجومي الخاطف بأقل عدد من التمريرات و التي يتم توجيهها مُباشرة إلى الطرف الأيمن الخطير، ويبدو أنها كانت "بروفة خاصة" لمواجهة الأهلي المصري الذي يعتمد على الاستحواذ و التمرير الغزير و الهجوم المنظم حسب أسلوب مدربه بيتسو موسيماني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز