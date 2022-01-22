تصنيف عالمي للوحدة وشباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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التصنيف العالمي للأندية في 2021 .. من نصيب أندية الوحدة وشباب الأهلي والشارقة، بفضل مشاركتها في دوري أبطال آسيا الماضي، وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم، التصنيف مؤخراً، وجاءت الأندية الثلاثة في الترتيب 225 و347 و367 على العالم، والمراكز 15 و22 و23 على صعيد الأندية العربية. (دبي - إيهاب زهدي)

وتصدر الترتيب عربياً، الأهلي المصري، بعد احتلاله الترتيب الـ20 على العالم، وتلاه مواطنه بيراميدز في المركز 55، والرجاء البيضاوي المغربي في المركز 69، والزمالك المصري بالترتيب 75، والوداد البيضاوي المغربي في الترتيب 78 على العالم.



وجاء بوزداد الجزائري في المركز السادس عربياً، والترتيب 104 عالمياً، وتلاه الصفاقسي والترجي التونسيين في المركزين 136 و141 عالمياً، والهلال السعودي بالترتيب 147، ووفاق سطيف الجزائري 169، والهلال السوداني 171، والنصر السعودي 173، ونهضة بركان المغربي 183، واحتل النجم الساحلي التونسي، المركز 14 عربياً، و206 عالمياً، وتلاه السد القطري 233، والمصري المصري 243، ومولودية الجزائر 256، والمريخ السوداني 315، والدحيل القطري 326، وسموحة المصري 331، واحتل الاتحاد السكندري الترتيب 390 عالمياً، والـ 24 عربياً.



صدارة



بينما تصدر التصنيف العالمي للمرة الأولى في التاريخ، ناد برازيلي، وهو بالميراس، بعدما احتل المركز الثاني العام الماضي 2020، خلف بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس عام 2021، وتحقيقه أكبر عدد من النقاط في العالم، وقدره 322 دقيقة.



واحتل منافسه البرازيلي أتلتيكو مينيرو، المركز الثاني برصيد 313 نقطة، محققاً قفزة هائلة، بعدما كان في المركز 147 عام 2020، ومانشستر سيتي، جاء ثالثاً عالمياً، والأول أوروبياً، على حساب تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا، وتلاه فلامنغو البرازيلي.



وصنع النادي الكرواتي دينامو زغرب، التاريخ كونه أول منتخب في البلاد ضمن المصنفين العشرة الأوائل على العالم، باحتلاله المركز السادس، وتلاه بايرن ميونيخ الألماني، وريال مدريد الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي في الترتيب في المراكز السابع والثامن والتاسع، وأصبح أتليتيكو بارانينس، رابع ناد برازيلي في قائمة أفضل 10 فرق في العالم، بتصنيفه في المركز العاشر.



واحتل المراكز من الحادي عشر إلى التاسع عشر بالترتيب يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، أولمبياكوس اليوناني، فياريال الإسباني، ريد ستار بلغراد الصربي، روما الإيطالي، وريد بل براغانتينو البرازيلي.

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