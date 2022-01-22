الجالية المصرية.. ميزة الأهلي في مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يحمل فريق الأهلي المصري طموحات كبيرة في مشاركته السابعة بمونديال الأندية في أبوظبي، خاصة وأنه سبق له الفوز ببرونزيتين في المونديال، ويتابع الجهاز الفني مباريات منافسه في المباراة الأولى مونتيري المكسيكي، للوقوف على شكل الفريق، ومدى إضافته لصفقات جديدة، وتضم بعثة الأهلي التي تصل 31 الجاري، إلى أبوظبي، 30 لاعباً، يتم اختيار 23 منهم للقائمة النهائية للبطولة ويملك الفريق، وفقاً لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ميزة مهمة هي المساندة الجماهيرية بتواجد جالية مصرية كبيرة في الإمارات، وهو ما يسعى لاستغلاله وتجهيز اللاعبين نفسياً لمواصلة إنجاز الموسم الماضي، بالحصول على أكثر من البرونزية، وقال الأهلي يرتبط مع مونديال الأندية بحالة خاصة، وفريقنا جاهز رغم غياب عدد من اللاعبين الذين يشكلون القوام الرئيسي سواء للإصابة، أو للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، وقال: الظروف الحالية تدفعنا لمزيد من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.





استبعاد





واستقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي موسيماني، على استبعاد الرباعي صلاح محسن وبدر بانون وأكرم توفيق ومحمود متولي للإصابة، ومحمود عبد المنعم كهربا لخروجه من قائمة الفريق للإعارة إلي نادي هاتاي التركي.



ويتابع المدرب موقف لاعبيه الدوليين مع المنتخب، والثنائي علي معلول لاعب منتخب تونس، وأليو ديانج لاعب المنتخب المالي، كما يترقب موسيماني موقف المنتخبات الثلاثة من استكمال مشوار البطولة، لحسم مصير لاعبيه من الانضمام للفريق وتحديد ملامح باقي برنامج الإعداد لمونديال الأندية



وكان مونتيري المكسيكي، خاض مباراتين في الدورة الختامية للدوري المكسيكي، تعادل في الأولي كويريتارو سلبيا فيما فاز في الثانية على نيكاكسا برباعية، ويتواجد الفريق في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وينتظر الجهاز الفني للأهلي مباراة منافسه أمام كروز آزول والمقررة الأحد للحكم على منافسه.





مكاسب





وحول الاستعداد للمونديال أكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلي، حقق مكاسب عديدة من المشاركة في بطولة كأس الرابطة، عبر تجهيز عدد من اللاعبين الصاعدين الذين يمكننا الاعتماد عليهم في باقي مشوار الموسم، وقال: تألق اللاعبين يؤكد أن سياسة النادي في تجهيز والاستعانة بلاعبين من قطاع الشباب تؤتي ثمارها، وشدد على سعادته بتألق محمد عبد المنعم لاعب الفريق المعار إلى نادي فاركو، وقال: اللاعب سيكون له دور مع النادي في المواسم المقبلة، باعتباره أحد أهم المواهب، وأشار إلى أن عبد المنعم اكتسب خبرات كبيرة نتيجة مشاركته بصفة مستمرة، سواء بالموسم الماضي الذي قضاه مع سموحة أو الموسم الحالي الذي يلعب خلاله مع فاركو.





خبرات





وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أكد في تصريحات سابقة، أن الأهلي بحكم تاريخه يلعب على لقب البطولة، وقال: رغم الصعوبات التي يواجهها الجهاز الفني في إعداد وتجهيز لاعبيه من القوام الأساسي، مع دخول اللاعبين الدوليين قبل وقت غير كاف من البطولة، فضلاً عن تواجد نفس اللاعبين لفترات طويلة بعيداً عن أسرهم، لكن الفريق يمتلك من الخبرات ما يساعده في تجاوز أي أزمة، والتفكير في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

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