9 مشاهد لا تنسى في تاريخ مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يترقب عشاق كرة القدم في العالم انطلاق مونديال الأندية في أبوظبي بالفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، وتعود الذاكرة إلى مواقف لا تنسى مرت في هذا الحدث، شكلت جزءاً راسخاً في تاريخ كرة القدم، وتعيد النسخة الجديدة من البطولة للإمارات والعرب أجمل الذكريات.

1 دخل نادي العين تاريخ البطولة من الباب الواسع، بموقفين حيث يحتفظ نجمه محمد أحمد بتسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة، عندما هز شباك الترجي التونسي بعد مرور 32 ثانية فقط،، والثاني كان التصدي التاريخي للحارس خالد عيسى لركلة الجزاء الحاسمة أمام ريفر بليت، والتي نقلت «الزعيم» إلى النهائي للقاء ريال مدريد في عام 2018.

2 صعد فريق الجزيرة كأول فريق إماراتي إلى نصف النهائي، الذي شهد التقدم بهدف تاريخي للبرازيلي رومارينيو، والذي كاد يصعد بفخر أبوظبي إلى النهائي لولا تعادل رونالدو بالدقيقة 53، وقبل أن يسجل جاريث بيل هدف الفوز المدريدي قبل 9 دقائق من النهاية.

3 يعتبر الأهلي المصري الفريق العربي الوحيد الذي حقق ميداليتين في مناسبتين مختلفتين في البطولة، بفوزه بالميدالية البرونزية في عامي 2006 و2020.

4 يعد النصر السعودي أول من خاض مباراة في تاريخ البطولة بعد إطلاقها بالشكل الجديد في عام 2000، عندما واجه ريال مدريد وقتها، وسجل الفرنسي نيكولاس أنيلكا أول هدف في البطولة في تلك المباراة.

5 في نسخة أبوظبي عام 2009، الأهلي المصري الفريق العربي الوحيد الذي حقق ميداليتين في مناسبتين مختلفتين في البطولة، بفوزه بالميدالية البرونزية في عامي 2006 و2020.

6 حقق فريقا ساو باولو وإنترناسيونال البرازيليان على التوالي مفاجأتين كبيرتين في عامي 2005 و2006، عندما قلبا التوقعات وتفوقا على ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بطلي أوروبا، وذلك من المرات النادرة التي ذهب فيها اللقب من بين أيدي الأندية الأوروبية، إلى جانب عامي 2000 و2012 بنفس الفريق كورنثيانز.

7 يعد مازيمبي الكونغولي، أول فريق أفريقي يكسر احتكار فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية، ويبلغ النهائي قبل أن يخسر أمام إنتر الإيطالي في أبوظبي عام 2010.

8 يظل تسجيل الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة أول هاتريك في تاريخ البطولة، من المشاهد المحفورة في تاريخ المونديال، وذلك عندما هز شباك جوانزو الصيني في عام 2015.

9 يبرز مشهد الإسباني بيب غوارديولا عام 2013، عندما أصبح أكثر مدرب تتويجاً بلقب هذه البطولة، في ثلاث مناسبات مختلفة، مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونيخ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز