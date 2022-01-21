23 حكماً يديرون مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أسماء 23 حكماً، وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، التي تقام بالعاصمة أبوظبي من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بينهم 15 حكماً يُشكّلون 5 أطقم، بواقع 5 حكام ساحة و10 مساعدين، بالإضافة إلى 7 حكام لتقنية الفيديو «فار»، كما يوجد حكم «احتياطي» واحد للدعم، ومن المُفترض أن يُجري جميع الحكام المُختارين استعداداتهم النهائية في الإمارات قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة. ويمثل الحكام الذين وقع عليهم الاختيار جميع الاتحادات القارية التابعة لـ«فيفا»، وتتصدر القارة الأوروبية المشهد بالطبع بمشاركة 6 حكام، بينهم 3 لتقنية الفيديو، مقابل 5 من أمريكا الجنوبية و4 من «كونكاكاف»، ومثلهم من القارة الآسيوية، في حين تظهر قارة أفريقيا في القائمة بـ3 حكام ميدانيين فقط من دون أي حكم لـ«الفار»، وسيكون حكم الدعم دافيد ياريبوينن المُمثّل الوحيد لاتحاد أوقيانوسيا.

فرنسا والأرجنتين

وتأتي فرنسا والأرجنتين في الواجهة بعد اختيار 4 حكام من كل دولة، بينهم واحد لتقنية الفيديو«VAR »، وسيقود الطاقم الفرنسي الحكم الشهير كليمنت توربين، الذي حصل على جائزة أفضل حكم في فرنسا عام 2016 قبل أن يُشارك في بطولة «يورو» في العام نفسه، وظهر توربين مع مساعديه المُختاريْن لـ«مونديال أبوظبي» في كأس العالم 2018 وكذلك نهائي بطولة «يوروبا ليغ 2021»، في حين يقود فرناندو راباليني طاقمه الأرجنتيني، الذي رافقه أيضاً في إدارة مباريات «يورو 2020» ليكون أول طاقم من خارج «القارة العجوز» يتولى إدارة مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ.

4 حكام عرب

وسيظهر 4 حكام عرب في النسخة المونديالية، بينهم الإماراتي عمار الجنيبي لتقنية الفيديو ، في حين يُمثّل القارة الأفريقية طاقم جزائري بقيادة حكام الساحة المعروف مصطفى غربال، الذي سبق له تحكيم مباراة واحدة في كأس العالم للأندية 2019 بقطر وكذلك كأس العرب الأخيرة، ويتواجد حالياً في الكاميرون لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وكان غربال حكماً لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 بين الفريقين المصريين الشهيرين، الأهلي والزمالك. أما عن بقية الأطقم التحكيمية فيُمثّل قارة آسيا طاقم أسترالي بقيادة كريس بيث، بينما يقود المكسيكي سيزار راموس مواطنيه ممثلين عن «كونكاكاف»، كما تضم قائمة حكام الفيديو حكماً واحداً من كل من إيطاليا، هولندا، كولومبيا وكندا. من ناحية أخرى، تختتم اليوم بفندق كونراد أبراج الاتحاد بأبوظبي، سيمنار الحكام المرشحين عن قارة أوروبا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم «قطر 2022»، والذي استمر على مدار 5 أيام بمشاركة 20 حكماً للساحة.

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