«اتحاد السلة» يعلن برنامج المنتخب استعداداً لـ«دولية دبي» والبطولة الخليجية



أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة عن برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقررة في 23 يناير الجاري، والبطولة الخليجية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة خلال مايو المقبل. وأكد راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات لكرة السلة، أن المنتخب سيبدأ تجمعاً داخلياً في دبي يوم 12 يناير، باستثناء لاعبي الأهلي والشارقة الذين يشاركون مع فرقهم في بطولة غرب آسيا «وصل»، إذ سينضمون للمنتخب في 21 يناير.



وأشار النقبي إلى أن الهدف من المشاركة في بطولة دبي الدولية هو المنافسة على اللقب بعدما نال المركز الثالث في النسخة الماضية، لافتاً إلى أن الإعداد سيتواصل بعدها للبطولة الخليجية من خلال عدة تجمعات داخلية.

وأوضح أن بطولة دبي الدولية تعد أيضاً فرصة مميزة قبل المشاركة في البطولة الخليجية التي نال فيها المنتخب الميدالية الذهبية في نسختها الأخيرة، ويتطلع إلى الحفاظ على لقبه فيها. وأوضح مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات لكرة السلة أن الاتحاد يواصل خطته الاستراتيجية من أجل الكشف عن المواهب الواعدة بالتعاون مع الأندية.