دبي لكرة السلة يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة متتالية بالدوري الأدرياتيكي



واصل فريق نادي دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته في دوري كرة السلة الأدرياتيكي «ABA»، بعد فوزه على مضيفه سبليت الكرواتي بنتيجة 92-78، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.



ورفع دبي لكرة السلة رصيده إلى 11 انتصاراً دون أي خسارة بعد خوضه 11 مباراة، متصدراً المجموعة الأولى، ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الدوري، كما ضمن رسمياً التأهل إلى مرحلة أفضل 8 فرق.

وفي المقابل، تجمد رصيد سبليت عند 3 انتصارات مقابل 9 خسائر بعد 12 مباراة. وبرز دواين بايكون في صفوف دبي لكرة السلة، بعدما سجل 15 نقطة، وأضاف 5 متابعات وتمريرتين حاسمتين، ليقود فريقه إلى فوز جديد. وأكدت أرقام المباراة التفوق الواضح لدبي لكرة السلة في مختلف الجوانب الفنية.