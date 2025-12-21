اتحاد الإمارات لكرة السلة ينظم برنامجاً احتفالياً بمناسبة اليوم العالمي للعبة



نظم اتحاد الإمارات لكرة السلة، بالتعاون مع نادي البطائح الثقافي الرياضي، برنامجاً احتفالياً مميزاً بمناسبة اليوم العالمي لكرة السلة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم وتطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي. وجرى تنظيم الفعالية بحضور عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وسالم المطوع، أمين السر العام للاتحاد، وحمدان سعيد الزعابي، الأمين العام المساعد، ومحمد عبدالله بن خادم الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وعلي علي راشد الكتبي، أمين السر العام لنادي البطائح، وعبدالله بن سلومة، عضو مجلس إدارة نادي البطائح، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية والإعلامية.



حيث تضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي جمعت بين المنافسات الرياضية والأنشطة التطويرية، تأكيداً للدور الحيوي لكرة السلة في دعم الرياضة المجتمعية وصناعة الأبطال. وشملت الفعاليات إقامة التجمع الثالث لبرنامج البراعم «4×4»، وتنظيم ورش عمل للحكام والمدربين، إلى جانب الورشة الفنية الخاصة بالمدربين، بالإضافة إلى مباراة النجوم التي جمعت منتخب الإمارات مع نجوم المحترفين، واختُتم الحدث باستكمال منافسات مسابقة البراعم «4×4».



وأكد عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار إبراز الرسالة الرياضية والمجتمعية للعبة، وتطوير الكفاءات الفنية، واكتشاف المواهب الناشئة، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع الأندية ووسائل الإعلام باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم مسيرة كرة السلة الإماراتية.



وعلى هامش الاحتفالية، عقد الفردان اجتماعاً مع حكام كرة السلة ومدربي ومشرفي اللعبة في الأندية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ودراستها وأخذها بعين الاعتبار على مدى الموسم الرياضي، بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل تخدم مصلحة اللعبة.

وفي ختام الفعالية، توجه رئيس الاتحاد بجزيل الشكر والتقدير إلى نادي البطائح الثقافي الرياضي، على حسن الاستضافة والتنظيم المميز لهذا الحدث الرياضي، والشكر كذلك لجميع الأندية التي شاركت وأسهمت في نجاح الفعالية.