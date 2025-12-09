منصور النقبي يحمل علم الإمارات في افتتاح البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»



يحمل منصور النقبي لاعب منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة علم الإمارات في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»، والذي يقام مساء غد الأربعاء باستاد نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويتنافس في هذا الحدث القاري 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة في 11 لعبة ألعاب القوى، السباحة، البوتشيا، رفعات القوة، كرة الطاولة، القوس والسهم، كرة الهدف، الريشة الطائرة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، مصارعة الذراعين، التايكواندو.



وأكملت المنتخبات المشاركة في نسخة دبي كافة استعداداتها لصناعة جيل جديد يحمل طموحات طاقات الشباب المتقدة بـ«قصص إرادة وإلهام» وصولاً إلى المبتغاة وفق النهج المرسوم وخاصة أن الحدث يعد الخطوة الأولى لأبطال المستقبل من أجل اكتشاف المواهب وتطويرها وصقل مهاراتها.



تضم قائمة منتخبنا 51 لاعباً ولاعبة في قمة جاهزيتهم لخوض تحدي «الحلم القاري» في 8 ألعاب من أصل 11 هي البوتشيا، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، رفعات القوة، السباحة، كرة الطاولة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، مصارعة الذراعين.



وشهد الحدث خلال الساعات الماضية التصنيف الطبي لـ 851 لاعباً من «الوجوه الجديدة»، والذي يعد رقماً قياسياً لتحديد الفئات الرياضية المناسبة لكل لاعب بناءً على الإعاقة وتأثيرها على أدائه الرياضي، فيما بلغ عدد المصنفين 64 مصنفاً في مختلف الإعاقات.

من ناحية أخرى، تدشن قرية الفعاليات المجتمعية والتراثية فعالياتها على هامش الحدث يوم الخميس تحت شعار من «الإمارات إلى العالم ومن التراث إلى المستقبل» عطاء بلا حدود.