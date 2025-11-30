انطلاق دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للموسم الجديد



انطلقت منافسات دوري كرة السلة للكراسي المتحركة 5×5 للموسم الرياضي 2025 ـ 2026، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، وسط مشاركة قوية من أندية أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وحضور جماهيري أكد الاهتمام الكبير بهذه الرياضة البارالمبية.



شهدت الجولة الأولى مباريات حماسية اتسمت بالقوة والندية، وحسم نادي الثقة للمعاقين المواجهة مع نادي العين بنتيجة 82 – 50، كما حقق نادي دبي لأصحاب الهمم انتصاراً كبيراً على عجمان بنتيجة 76 – 12 مقدماً أداءً مميزاً يعكس جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب.



وتأتي هذه الانطلاقة ضمن خطط اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية لتطوير الرياضات الجماعية لأصحاب الهمم وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي، بما يواكب النجاحات الكبيرة التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات. وتتواصل المنافسات خلال الأسابيع المقبلة بوتيرة قوية، وسط تطلعات الأندية لتحقيق أفضل النتائج في مشوار هذه النسخة القوية من الدوري.