«طائرة الجزيرة» تتعثر في افتتاح الدوري

تعثر الجزيرة في خطوته الأولى في حملة الدفاع عن درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال الذي توج به الفريق الموسم الماضي، وذلك بعد الخسارة أمام مضيفه بني ياس 0-3، في مباراتهما ضمن الجولة الأولى لنسخة المسابقة للموسم الجاري 2024-2025.

وفي بقية مباريات الجولة الافتتاحية، خسر النصر أمام حتا 2-3، والعين أمام الوصل 1-3، وفاز عجمان على الوحدة 3-0، ليضع كل من بني ياس والوصل وعجمان، أول 3 نقاط في رصيدهم، بينما حصل حتا على نقطتين، والنصر على نقطة واحدة.

وتقام الجولة الثانية للدوري الجمعة المقبل، ويلتقي فيها الوصل مع الوحدة، والجزيرة مع العين، وعجمان مع النصر، ويظهر شباب الأهلي للمرة الأولى في البطولة عندما يستضيف بني ياس، وذلك بعدما حصل على راحة في الجولة الافتتاحية للبطولة التي يشارك فيها 9 أندية.