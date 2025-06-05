شباب الأهلي يواجه ميرالكو الفلبيني في «أبطال آسيا للسلة»

يستهل فريق شباب الأهلي مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة بمواجهة فريق ميرالكو بولتس الفلبيني بعد غدٍ، في الجولة الأولى من المنافسات التي تحتضنها دبي خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري.

وتقام مباريات دور المجموعات على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، فيما تستضيف صالة «كوكاكولا أرينا» مباريات الأدوار النهائية، بمشاركة 9 فرق تم توزيعها على 3 مجموعات. ويخوض شباب الأهلي منافسات المجموعة الثانية التي تضم معه أيضاً فريقي أوتسونوميا بريكس الياباني وميرالكو بولتس الفلبيني.

وأوضح المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا أن البطولة ستشهد إقامة 3 مباريات يومياً خلال دور المجموعات من 7 إلى 9 يونيو، على أن تتأهل 8 فرق؛ هي أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي المقرر في 11 يونيو، وسيتم سحب قرعة جديدة لتحديد مواجهات هذا الدور بعد انتهاء الدور الأول.

وتُقام مباراتا نصف النهائي في 12 يونيو، على أن تُختتم البطولة يوم 13 يونيو بمباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية التي تُقام على صالة «كوكاكولا أرينا».

ويحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2025 على بطاقة التأهل لتمثيل قارة آسيا في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025 في سنغافورة، التي تُعد أرفع بطولات الأندية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).