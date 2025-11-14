«دبي لكرة السلة» يفجر مفاجأة جديدة في «اليوروليغ»



فجّر فريق دبي لكرة السلة مفاجأة جديدة في مسابقة «اليوروليغ» بتغلبه على زالغيريس كاوناس الليتواني، أحد أقوى الأندية في الموسم الحالي، بنتيجة 95-89 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الأوروبي لكرة السلة، في صالة كوكاكولا أرينا.



فرض زالغيريس سيطرة مطلقة على أحداث الربع الأول بفضل سلاح الرميات الثلاثية الناجحة لنجومه أزولاس وسيلفن وديفيداس، وهو السلاح ذاته الذي اعتمده فريق دبي لتقليص الفارق، وبالرغم من أسبقية الفريق الليتواني على مستوى النتيجة فإن «دبي» قدم عروضاً قوية أبهرت الجماهير الغفيرة، وحسم زالغيريس نتيجة الربع الأول بفارق 10 نقاط 34-24، في الربع الثاني قلب فريق دبي المجريات لمصلحته، ونجح في إدراك التعادل على مستوى 36-36، ثم التقدم 38-36، ثم 41-40، ما منح المزيد من الإثارة على المباراة. ومع تألق لاعبه دافيس بيرتانس في الرميات الثلاثية تمكّن «دبي» من حسم نتيجة الربع الثاني 21-14.



وتواصلت الإثارة في الربع الثالث، واستمرت معها أفضلية «دبي»، الذي تحكم بشكل رائع في أحداث المباراة، وأنهى هذا الشوط بنتيجة 28-16، وحاول زالغيريس العودة في الربع الأخير، ورغم فوزه 25-22 إلا أنه لم يتمكن من تدارك تأخره في الربعين الأول والثاني.



