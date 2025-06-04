صراع بين أوكلاهوما سيتي ثاندر وإنديانا بيسرز على لقب أول في دوري السلة الأمريكية



تتجه أنظار عشاق كرة السلة هذا الأسبوع إلى أوكلاهوما سيتي، حيث تنطلق نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 2025 بمواجهة غير مألوفة تجمع بين أوكلاهوما سيتي ثاندر وإنديانا بيسرز. مواجهة لا تقتصر على سعي كل فريق لتحقيق لقبه الأول، بل تعكس ملامح مرحلة جديدة في تاريخ الدوري: توازن تنافسي غير مسبوق، تألق متزايد للمواهب العالمية، وصعود لافت لفرق الأسواق الصغيرة إلى واجهة المنافسة.

خلال مؤتمر صحافي قبيل انطلاق السلسلة، وصف مارك تيتوم، نائب مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، هذه النهائيات بأنها لحظة مفصلية في تاريخ البطولة.

وقال تيتوم: «لأول مرة في تاريخ الدوري، سنشهد تتويج بطل سابع مختلف خلال سبع سنوات متتالية. هذا لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري، ويؤكد على مدى التوازن الذي نعيشه اليوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين».

رغم أن ثاندر وبيسرز لا يُعتبران من القوى التقليدية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلا أن طريقهما إلى القمة بُني على أسس مختلفة: تخطيط طويل الأمد، تطوير داخلي، واختيارات دقيقة، بعيداً عن إنفاق المبالغ الضخمة أو الاعتماد على الجاذبية السوقية.

وأضاف تاتوم: «فرق مثل أوكلاهوما وإنديانا تُثبت أن النجاح لا يعتمد على حجم السوق، بل على جودة الإدارة ووضوح الرؤية. هذا ما يلفت أنظار العالم ويمنح الأمل لجماهير جميع الفرق».

وأنهى الثاندر الموسم بأفضل سجل في الدوري (68 انتصاراً)، بقيادة الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر، الذي حصد جائزتي MVP للموسم العادي ونهائي الغرب. أما إنديانا، فبرز بتشكيلة شابة يقودها باسكال سياكام وتايريس هاليبورتن، وأثبت جدارته عبر أداء هجومي سريع ودفاع جماعي منظم.

أسواق صغيرة وتأثير كبير

وأوضح تاتوم «يمكن لأي لاعب في عصرنا الحالي أن يصبح نجماً عالمياً، بصرف النظر عن المدينة التي يمثلها بفضل وسائل التواصل، والتوزيع الدولي، والمحتوى الذي يصنعه اللاعبون بأنفسهم. كل ذلك غيّر قواعد اللعبة».

وتؤكد الأرقام ذلك: عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للأدوار الإقصائية سجلت أعلى نسب مشاهدة منذ 25 عاماً، فيما حقق نهائي المنطقة الشرقية بين إنديانا ونيويورك أعلى معدل مشاهدة خلال السنوات السبع الأخيرة. أما على المنصات الرقمية، فكان التفاعل في ذروته.

وقال تاتوم «لقد أثبت ثاندر وبيسرز أن الفوز بقلوب الجماهير لا يتطلب الانتماء لمدينة عملاقة، بل أن تلعب بروح، وتتواصل مع جمهورك، وتبني قصة يستمتع العالم بمتابعتها.

وتُسلّط نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 2025 الضوء على نجمَين دوليَّين بارزَين: الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر، والكاميروني باسكال سياكام. وتألق جيلجيوس ألكسندر هذا الموسم بحصوله على جائزتي أفضل لاعب في الموسم العادي وأفضل لاعب في نهائي المنطقة الغربية، فيما توّج سياكام بجائزة أفضل لاعب في نهائي المنطقة الشرقية، ليصعد كلاهما إلى المسرح العالمي كرمزين لنجاح المواهب الدولية في أكبر بطولات كرة السلة. وينحدر اللاعبان من مسارات تنموية دولية يرعاها الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال مارك تاتوم: «هذه لحظة انطلاقة حقيقية لموهبة غيلجيوس-ألكسندر. أما قصة باسكال، فمن مشاركته في مخيم بأفريقيا إلى التتويج بلقب الدوري والعودة مجدداً إلى النهائيات، تُجسّد مثالاً رائعاً على قوة الاستثمار في المواهب الدولية وما يمكن أن تصنعه من تأثير على أعلى المستويات».

وأضاف تاتوم: «ما نراه اليوم هو تتويج لمسار استراتيجي، يثبت أن هناك أكثر من طريق نحو لقب البطولة».