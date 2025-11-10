دبي لكرة السلة يحقق فوزه السادس على التوالي في الدوري الإدرياتيكي



واصل فريق دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإدرياتيكي «ABA»، بعد فوزه على فريق «إس سي ديربي» من الجبل الأسود بنتيجة 77- 69، في المباراة التي تم تنظيمها، أمس، على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضمن الجولة السادسة من البطولة.

وحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم متصدراً ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم 9 فرق، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ليؤكد جاهزيته قبل انطلاق «أسبوع اليوروليغ في دبي»، الذي يشهد استضافة اثنين من أبرز أندية أوروبا، وهما النجم الأحمر الصربي «كرفينا زفيزدا» وزالغيريس كاوناس الليتواني.



وحسم دبي اللقاء في الدقائق الأخيرة بفضل تماسك لاعبيه وتنوع خياراته الفنية، حيث اعتمد المدرب يوريكا غوليماتس على تدوير التشكيلة للحفاظ على جاهزية الفريق قبل أسبوع حافل بالمواجهات القوية أمام متصدري الدوري الأوروبي. ويستضيف فريق دبي نظيره النجم الأحمر غداً، ثم يلتقي بذالغيريس كاوناس يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، في موسمه الأول بالمنافسات الأوروبية.